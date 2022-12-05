Almanya yine hasta mı?

Almanya bundan 20 yıl önce, yüksek işsizlik oranı, zayıf iç talep ve yavaş GSYİH büyümesi nedeniyle Avrupa’nın hasta adamı olarak adlandırılıyordu. Bugün ülke, yanlış yönlendirilen enerji politikası yüzünden başka bir hastalığa yakalanmış gibi gözüküyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya karşı savaşı ile Avrupalıların gözlerini uzun süredir hafife alınan bazı gerçeklere açtı. Birincisi, kıtada 70 yılı aşkın bir süredir devam eden görece barıştan sonra bile, askeri güvenliğin ihmal edilmesi ciddi tehlikeler oluşturuyor. Bir diğeri ise yalnızca yenilenebilir enerjilerle çalışan modern ekonomilerin ‘yeşil rüyasının’ ulaşılamaz kalması ve ucuz enerji kaynaklarına güvenilir erişimin öneminin devam etmesi.

300 ürünlük tehlike

Bugün itibarıyla Avrupa’nın önemli bir kesimi Rus gazına ambargo koymak istedi. Fakat Rusya’dan gelen gaz tedariki kesilirse, Almanya artık en çok gaz tüketen 300 ürününü üretemeyecek. Dolayısıyla Almanya’nın bu ürünler için çok daha yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalmasından kaynaklanacak refah kayıplarının hesaba katılması gerekiyor. Ticaret haddi etkisi nedeniyle, gaz ve gaz yoğun mal tüketicilerinin refahı, artık ithal edilen bu kalemlerin fiyatı arttıkça düşecektir.

Üstelik etkilenecek olan 300 ürünün sadece doğrudan tüketicileri de değil.

Örneğin, gübre üretiminin temelini oluşturan metanol ve amonyak ve diğer birçok kimyasal ürünün yerel olarak üretilmek yerine Amerika Birleşik Devletleri’nden ithal edilmesi gerekiyorsa, Almanya’daki alt ve tamamlayıcı katma değerli endüstriler rekabet gücünü kaybedebilir. Yeni bir denge bulunana kadar pek çok iş etkilenebilir. Dünyanın en büyük kimya şirketi olan BASF’nin Çin›de yeni bir tesise 10 milyar euro’ya varan yatırım yapmaya karar vermesine şaşmamalı.

Fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması pek çok kişinin inandığı çözüm değil.

Rüzgar ve güneş gibi hava durumuna bağlı yakıtlar, modern ekonomilere güvenilir bir şekilde güç sağlamak için fazla öngörülemez. Rüzgarın esmediği ve güneşin parlamadığı uzun süreli ‘karanlık durgunluk’ durumunda, bu kaynaklar tüm enerji talebini bile kendi başlarına karşılamak zorunda kalacaklar.

Gaz zaten yetersiz, bu nedenle başka bir çözüm bulunmalı

Elektrikli (gazla çalışan yerine) ulaşım, ısıtma ve ev aletlerinin benimsenmesi, orantılı olarak büyümek için ayarlanabilir enerji santralleri stoğunu gerektiren daha da fazla elektrik talebi yaratarak bu sorunu daha da kötüleştirecektir. Kömür ve nükleerden kaçınan Almanya için bu, gaz santralleri anlamına geliyor. Ancak gaz zaten yetersiz, bu nedenle başka bir çözüm bulunmalı. Pillerin bunun için var olduğu iddia edilebilir: mevcut olduğunda enerji toplamak ve ihtiyaç duyulana kadar depolamak. Ancak, örneğin elektrikli arabalardaki piller bir gün enerji erişimindeki kısa vadeli dalgalanmaları düzeltebilecek olsa da henüz o noktaya gelmedik, hatta yaklaşamadık bile.

Rüzgar ve güneş tarafından bırakılan boşlukları kapatmak için hidrojen yakıtlı enerji santrallerine bağlıyız. Ancak hidrojen ekonomik olarak üretilecekse, elektrolizörlerin kendilerinin sağlamaları gereken düzgün ve istikrarlı bir elektrik kaynağına ihtiyaçları var.

Bu ikilemin nasıl çözüleceği ise henüz havada. Ukrayna savaşı, yeşil enerji geçişinin eksikliklerini acımasızca ortaya çıkardı ve Almanya gibi ülkeleri gerçek zamanlı bir enerji deneyine zorladı. Şimdilik, son derece pahalı sıvılaştırılmış doğal gaz kaynakları satın almak, daha fazla yerel doğal gaz ithal etmek ve çıkarmak ve yerel olarak üretilen veya ithal edilen nükleer enerjiye güvenmekten başka çok az seçenekleri var.