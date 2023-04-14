Düşüş trendine denk geldiyseniz üzülmeyin! Ayı piyasasını zararsız atlatmanın püf noktaları

Borsa ve kripto para piyasasında yatırımlarınız düşüşe uğradığında korkmayın. Bu durumun üstesinden gelmenin ve düşüş dönemini kazançlı bir şekilde atlatmanın bazı yolları var. Biraz teknik bilgi, soğukkanlılık ve aşağıdaki ipuçlarıyla kriz ortamını fırsata çevirebilirsiniz. Ayı piyasasında boğulmak yerine yatırımlarınızı zarardan korumak istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz!

Ayı Piyasasını Yakından Tanıyın

Piyasadaki ana trend düşüş eğilimine girdiğinde aşağı yöne bakan ayı pençelerine benzetilen bu dönem, "ayı piyasası" olarak adlandırılıyor. Ayı piyasası kısa süreli düşüşlerden farklı olarak daha uzun vadeli bir düşüş trendini kapsıyor. Sürekli düşüş eğiliminde olan hisse ve kripto para birimlerine yatırım yapmadan önce ayı piyasasını tanımanız ve ona göre hareket etmeniz şart.

Söylentilere Kulak Asmayın

Piyasada satış hacminin alış hacminden daha fazla olduğu anda düşüş trendi ortaya çıkıyor. Ana trend düşüş eğilimine girdiğinde oluşan panik ortamı, herkesin ortaya fikir atmasıyla daha karmaşık bir hâle gelebiliyor. Bu nedenle sağlam temellere dayanmayan söylentilere göre hareket edenler yanlış pozisyon alabiliyor. Dolayısıyla düşüş eğilimini gördüğünüzde alış veya satış yapmadan önce verilerin netleşmesini beklemelisiniz.

Acele Etmeyin

Yatırımcılar, düşüş trendinin etkisiyle ellerindeki hisselerin değer kaybına uğrayacağını düşünüyor. Bu nedenle değer kaybeden hisseyi bir an önce elinden çıkarmak isteyenler geçici bir düşüşte zarar edebiliyor. Ana trendin düşüşe girdiğinden emin olduğunuzda hisselerinizi elinizden çıkarıp söz konusu hisse değer kaybettiğinde yeniden almak mantıklı bir karar. Bu noktada acele etmeden piyasayı dikkatli bir şekilde gözlemlemeniz şart.

Belli Aralıklarla Alım Yapın

Karamsar bir tablonun hâkim olduğu dönemlerde elinizdeki hisse senedinin ya da kripto paranın değeri düştükçe belli aralıklarla alım yapabilirsiniz. Böylece varlığın birim maliyetini düşürmüş, piyasadaki ani değişikliklere karşı kendinizi güvence altına almış olursunuz.

Teknik Analizlerden Yararlanın

Aktif şekilde al-sat yapan kişiler trend analizlerini yakından takip ediyor. Bu analizler sayesinde belli noktalarda direnç ve destek noktaları belirleniyor. Böylece piyasanın genel trendi hakkında veriye dayalı tahminler yapılabiliyor. Siz de doğru zamanda doğru hamleyi yapmak için direnç ve destek noktalarının belirtildiği trend analizlerine göre hareket edebilirsiniz.

Yükseliş Eğilimindeki Yatırım Araçlarını Keşfedin

Ayı piyasasında değeri düşen bazı yatırım araçlarının zamanla yükselebileceği öngörülebiliyor. Ayı piyasası hâkimken bu yatırım araçlarını keşfederek düşük fiyatla yapabileceğiniz yatırımlar ilerleyen dönemde büyük kâr getirebilir. Böylece düşüş döneminde yaşanan krizi fırsata çevirebilir, ayı piyasasını kârlı bir şekilde atlatabilirsiniz.