OKX Toplam 22.3 Milyar USD ile en yüksek rezerv kanıtı rakamına ulaştı

Web3 ekosisteminin geleceğini inşa etmede öncü rol oynayan teknoloji şirketi ve kripto borsası OKX, bugün üst üste 18.’sini yayımladığı Aylık Rezerv Kanıtı (PoR) raporuna göre, kullanıcı varlıklarının rezervlerinde 22.3 milyar USD değerinde ana varlık bulunduruyor.



OKX’in PoR raporu, platformda en fazla işlem gören varlıklar olan BTC, ETH, USDT, USDC, XRP, DOGE, SOL, OKB, APT, DOT, ELF, EOS, ETC, FIL, LINK, LTC, OKT, PEOPLE, TON, TRX, UNI ve BCH’yi kapsayan 22 varlığın rezerv oranları verilerini sunuyor. Önceki raporların istikrarını sürdüren OKX’in son aylık PoR raporu, tüm bu varlıklar için %100’ün üzerinde bir rezerv oranının 18. kez korunarak kullanıcı varlıklarının 1:1 oranında rezervlerinin tutulduğunu ortaya koyuyor.



OKX’in bu ana varlıklar için mevcut rezerv oranları şu şekilde:

BTC: %103

ETH: %104

USDT: %104

USDC: %103

OKX’in Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Yöneticisi Lennix Lai, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:“OKX olarak misyonumuz, kullanıcılarımızı bu gelişen finansal ortamda içleri rahat bir şekilde hareket edebilmeleri için ihtiyaç duydukları araçlarla donatmaktır. Üst üste 18. PoR raporumuz, kripto alanında standartları yükseltme ve şeffaflık konusundaki taahhüdümüze sadık kaldığımızı göstermektedir. Kurumsal kullanım örnekleri ve kamuoyu farkındalığını artıran BTC yarılanması gibi etmenlerle kripto, küresel çapta daha geniş kitlelerce benimsenirken, sektördeki standartları yükselten ve şeffaflığı artıran PoR gibi mekanizmalar da yeni kullanıcıların tercihlerini şekillendirmede giderek daha fazla önem kazanıyor.”



PoR programının başlangıcından bu yana OKX, kullanıcı geri bildirimlerine dayanarak sürekli olarak iyileştirmeler gerçekleştirmiştir. Bu mükemmellik taahhüdü, OKX’in PoR programını büyük borsalar arasında en yüksek kalite puanına layık gören blok zinciri uzmanı Nic Carter tarafından da takdir edildi. 2023 yılında OKX, PoR sürecine Sıfır Bilgi Ölçeklenebilir Şeffaf Bilgi Argümanı (zk-STARK) teknolojisini de dâhil etmişti. Bu teknoloji, kullanıcıların gizliliklerini korurken borsanın ödeme gücünü bağımsız olarak doğrulamalarına ve varlıklarının 1:1 oranında OKX rezervlerinde tutulduğunu teyit etmelerine olanak veriyor.