100 Yıllık Miras Rahmi M. Koç Müzeleri’nde sergileniyor

Fotoğrafçılığı İngiliz esir kampında öğrenen ve Anadolu’ya döndükten sonra 1923-1939 yılları arasında Cumhuriyet’in getirdiği dönüşümü belgeleyen Ahmet İzzet Bengüboz’un eşsiz eserleri 12 Kasım’a dek İstanbul ve Ankara Rahmi M. Koç Müzelerinde sergileniyor.

Mudurnu’da 20’li ve 30’lu yıllara ilişkin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Kara Fatma gibi Kuva-yı Milliye kahramanları, Cumhuriyet ile gelen sosyal ve kültürel değişimin önemli belgelerini içeren sergi, Kasım ayında da İzmir’de ziyaret edilebilecek.

Bilkom öncülüğünde, Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), Mudurnu Kaymakamlığı ve Mudurnu Belediyesi ortaklığında akademisyenlerin destekleriyle hayata geçirilen 100 Yıllık Miras: Bengüboz projesi kapsamında, Ahmet İzzet Bengüboz’un en özel fotoğraflarının yer aldığı bir sergi oluşturuldu.

Bengüboz’un erken Cumhuriyet dönemine ilişkin eşsiz fotoğraflarını dijital uygulamalarla yeni nesillerle buluşturan Bilkom, www.yuzyillikmiras.com adresinde hayata geçirdiği sanal müzeye ek olarak Ankara, İstanbul ve İzmir’de hazırladığı sergilerle, Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki coşkuyu günümüze taşıyor.

Bengüboz’un eserleri Ankara, İstanbul ve İzmir’de

Yapay zeka ve yenilikçi metotlarla restorasyon ve renklendirme işlemi uygulanan eserler ekim ayı boyunca Bengüboz’un memleketi Mudurnu’da sergilendi. Cumhuriyet’in ilk yıllarına ilişkin önemli birer belge niteliğinde olan eserler şimdi de İstanbul ve Ankara Rahmi M. Koç Müzeleri’nde sergileniyor.

İstanbul Rahmi M. Koç Müzesi’nde gezici nitelikteki Pop-Up sergi’de dijital ekranlar aracılığıyla eserler sergilenirken, Ankara Rahmi M. Koç Müzesi’nde dijital ekranlara ek olarak Bengüboz’un en özel fotoğrafları Safranhan’daki galeride görülebiliyor. Sergi 12 Kasım’a dek ziyaret edilebilecek.