11 yıl sonra İstanbul'da! Justin Timberlake konseri biletleri satışa sunuldu

Müzik ve eğlence dünyasının önde gelen isimlerinden Justin Timberlake, 11 yıl aradan sonra İstanbul’da konser verecek. Grammy ve Emmy ödüllü sanatçının 30 Temmuz’da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu’nda gerçekleştireceği konserin biletleri satışa açıldı.

Stagepass ve Biletinial işbirliğiyle düzenlenecek konserde Timberlake, sahne şovları ve canlı performanslarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Etkinlikte görsel efektler, ışık gösterileri ve sahne tasarımıyla dikkat çeken bir prodüksiyon sunulması bekleniyor.

Sanatçı, konser repertuarında klasikleşmiş hit parçalarının yanı sıra, kısa süre önce yayınladığı altıncı stüdyo albümü Everything I Thought It Wasta yer alan şarkılara da yer verecek.