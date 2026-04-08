1191 tarihi eser vakıflara iade edildi: Türkiye genelinde kapsamlı dönüşüm

Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakıf kökenli taşınmazların aslına uygun şekilde yeniden tescil edilmesi kapsamında önemli bir adım attı. Açıklamaya göre, Hazine, belediyeler ve çeşitli kamu kurumlarının mülkiyetinde bulunan toplam 1191 taşınmaz, yasal düzenlemeler çerçevesinde ait oldukları vakıflara devredildi.

Tüm Türkiye’de eş zamanlı uygulama

5737 sayılı Vakıflar Kanunu doğrultusunda yürütülen süreç, İstanbul, Bursa, İzmir ve Konya başta olmak üzere ülke genelinde hayata geçirildi. Galata Kulesi, Yerebatan Sarnıcı, Pera Palas Otel ve Selimiye Kışlası gibi önemli yapılar bu kapsamda öne çıkan örnekler arasında yer aldı.

Amaç mülkiyet değil, koruma

Yetkililer, sürecin temel amacının mülkiyet devri değil, vakıf eserlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması olduğunu belirtti. Vakıf kaynaklarıyla inşa edilen ya da desteklenen yapılar, vakıf eseri olarak değerlendirilerek yeniden kayıt altına alınıyor.

“Tek kriter hukuk” vurgusu

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, tüm işlemlerin tamamen hukuki zeminde yürütüldüğünü ve herhangi bir kurum ayrımı yapılmadığını ifade etti. Aksu, tarihi mirasın korunmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı.