2024 Türkiye'de sanatın yılı oldu! Dr. Batuhan Mumcu: Sanatta reformlar meyvesini veriyor

Türkiye, 2024 yılında kültür ve sanat alanında önemli bir dönemi geride bıraktı. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken, “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda sanat ve kültüre yapılan yatırımlar, halkın büyük ilgisiyle karşılandı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, 2024 yılını “Sanatın Yılı” olarak tanımlarken, sanat alanında yapılan reformlar ve gerçekleştirilen projelerin meyve vermeye başladığını belirtti.

Binlerce etkinlik ve yüzbinlerce izleyici

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 2024 yılı boyunca 55 opera, 31 bale, 130 tiyatro, 178 konser, 825 sinema seansı, 1.194 çocuk atölyesi, 20 sergi ve 142 farklı etkinlikle toplam 2.575 etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu etkinlikler, 672.042 kişilik izleyici kitlesiyle büyük bir başarıya ulaştı.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Sayın Cumhurbaşkanımızın #TürkiyeYüzyılı vizyonu ve Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un büyük gayretleriyle kültür-sanat alanında yaptığımız kapsamlı reformların ve yenilikçi projelerin meyvelerini almaya başladık.



2024 yılı, sanatın her… pic.twitter.com/vU06bujQtA — Dr. Batuhan Mumcu (@BatuhanMUMCU) December 31, 2024

Başkent Ankara’da bulunan CSO Ada Ankara’da ise düzenlenen 340 konser ve etkinlik, 187.714 sanatseveri ağırladı. Etkinlikler kapsamında dünyaca ünlü sanatçılar ve orkestralar Türkiye’ye konuk oldu. Londra Filarmoni Orkestrası, Münih Filarmoni Solistleri, Avishai Cohen ve Omar Faruk Tekbilek gibi isimler sahne aldı.

"Genç nesiller sanatla buluştu"

Sanatın yeni nesillere ulaşması için okullarda ve kültür merkezlerinde düzenlenen atölye ve eğitim programları, gençlerin sanatla hem izleyici hem de yaratıcı olarak buluşmasını sağladı. Özellikle çocuk etkinlikleri ve atölyeleri, çocukların sanata olan ilgisini artırarak geleceğin sanatsever kitlesini oluşturdu.

Uluslararası festivallerle Türkiye dünya sahnesinde

2024 yılında Türkiye, ulusal ve uluslararası çapta birçok önemli festivale ev sahipliği yaptı. İstanbul Kültür Yolu Festivali, Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, İstanbul Müzik Festivali ve Boğaziçi Film Festivali gibi organizasyonlarla Türkiye, sanatın merkezi haline geldi.

Bakan Yardımcısı Mumcu’dan teşekkür mesajı

Dr. Batuhan Mumcu, 2024 yılını değerlendirirken, “Sanatın halkla buluştuğu bu gurur tablosu, izleyicilerimizin yoğun ilgisiyle taçlandı. Halkımızın teveccühü ve desteğiyle sanatı daha ileri taşıyacağız” ifadelerini kullandı.