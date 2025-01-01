2024 yılında Çin'in sinema gişe hasılatı 5,82 milyar dolara ulaştı
Çin Film Akademisi tarafından yayımlanan verilere göre yerli filmler, 4,58 milyar dolar gelirle toplam hasılatın yüzde 78,68'ini elde etti. Ülkede ayrıca 2024'te 4 bin 600 yeni sinema salonu açıldı.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin Film Akademisi tarafından yayımlanan verilere göre, yıl boyunca 1 milyardan fazla bilet satıldı. Böylece gişe hasılatı 42,5 milyar yuana ulaştı.
Yerli filmler, 33,4 milyar yuan (4,58 milyar dolar) gelirle toplam hasılatın yüzde 78,68'ini elde etti. Yıl içinde 79 film 100 milyon yuan (13,7 milyon dolar) hasılatı aşarken, bunların 55'i yerli yapımlar oldu.
Çin'de 2024'te 4 bin 600 yeni sinema salonu hizmete girerken, toplam perde sayısı 90 bin 968'e çıktı.