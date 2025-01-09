2024 yılının en çok satan kitapları belli oldu!

Amazon.com.tr, 2024 yılında Türkiye’nin kitap okuma alışkanlıklarını gözler önüne seren en çok satan kitaplar listesini duyurdu. Yılın tamamında zirvede yer alan Pierre Franckh’in “Rezonans Kanunu” kitabı, evrendeki titreşimler aracılığıyla iletişimi ve bu bilgiyi yaşamda nasıl kullanabileceğimizi anlatıyor. Kitap, yalnızca yıl genelinde değil, aralık ayında da birinci sırada yer aldı.

2024 yılının en çok satan ikinci kitabı, Matt Haig’in yaşam seçimlerinin önemini ve alternatif hayat fırsatlarını ele aldığı romanı “Gece Yarısı Kütüphanesi” oldu. Üçüncü sırada ise James Clear’ın, alışkanlıkların yaşam üzerindeki etkisini değiştirmeye yönelik stratejiler sunduğu “Atomik Alışkanlıklar” yer aldı.

Amazon.com.tr’nin aralık ayında en çok satan kitaplar listesi de açıklandı. Bu listenin zirvesinde yine “Rezonans Kanunu” yer aldı. Onu, Roma stoacılığı açısından büyük önem taşıyan “Kendime Düşünceler” ve “Gece Yarısı Kütüphanesi” takip etti. Aralık ayının dikkat çeken diğer eserleri arasında “Kalk, Çalış, Başarısız Ol!” ve Başkomser Nevzat karakterini içeren “Yırtıcı Kuşlar Zamanı” bulunuyor.

2024 yılının en çok satan kitapları

1 - Rezonans Kanunu

2 - Gece Yarısı Kütüphanesi

3 - Atomik Alışkanlıklar

4 -Kendime Düşünceler

5 - İnsanlığımı Yitirirken

6 - Martin Eden

7 - Cumhuriyet’in İlk Sabahı

8 - Hyunam-Dong Kitabevi

9 - Mutlu Yaşam Üzerine - Yaşamın Kısalığı Üzerine

10 - Kızıl Veba

2024 Aralık ayının en çok satan kitapları

1 - Rezonans Kanunu

2 - Kendime Düşünceler

3 - Gece Yarısı Kütüphanesi

4 - Kalk, Çalış, Başarısız Ol!

5 -Yırtıcı Kuşlar Zamanı

6 - Hayat İmkansız

7 - Hyunam-Dong Kitabevi

8 - İnsanlığımı Yitirirken

9 - Cin Ali’nin Hikaye Kitapları (10 Kitap)

10 - Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum