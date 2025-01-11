2024’te en çok Rezonans Kanunu okundu

Franckh’in eseri, yalnızca yıl genelinde değil, Aralık 2024’te de en çok satılan kitap oldu. “Rezonans Kanunu”nu, Matt Haig’in hayatta yaptığımız seçimlerin önemine ve alternatif yaşam fırsatlarına odaklanan “Gece Yarısı Kütüphanesi” adlı romanı izledi.

Listenin üçüncü sırasında ise James Clear’ın alışkanlıkları yeniden şekillendirme üzerine yazdığı ilham verici kitabı “Atomik Alışkanlıklar” yer aldı.

Aralık ayının özel satış sıralamasında da “Rezonans Kanunu” ilk sıradaydı. Bu başarıyı, Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi kapsamında yayımlanan ve stoacılık felsefesinin önemli bir eseri olan Marcus Aurelius’un “Kendime Düşünceler” adlı kitabı takip etti. Üçüncü sırada ise yine Matt Haig’in “Gece Yarısı Kütüphanesi” var.

İşte 2024 yılında en çok satılan kitaplar:

* Rezonans Kanunu

* Gece Yarısı Kütüphanesi

* Atomik Alışkanlıklar

* Kendime Düşünceler: Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi

* İnsanlığımı Yitirirken

* Martin Eden: Modern Klasikler Serisi

* Cumhuriyet’in İlk Sabahı

* Hyunam-Dong Kitabevi

* Mutlu Yaşam Üzerine - Yaşamın Kısalığı Üzerine

* Kızıl Veba