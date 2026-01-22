Google Haberler

2026 Oscar adayları açıklandı: 16 adaylıkla tarihe geçti

Sinema dünyasının en prestijli ödülleri için geri sayım başladı. 16 Mart Pazartesi günü düzenlenecek 98. Akademi Ödülleri’nin adayları açıklanırken, Sinners 16 adaylıkla rekor kırdı; One Battle After Another ise 13 dalda yarışacak.

Akademi Ödülleri ya da bilinen adıyla Oscar, bu sene canavarları, vampirleri, sporcuları, Shakespeare'in hatıralarını sahneye taşıyor. Ödül töreni 16 Mart'ta düzenlenecek. Ödül törenini komedyen Conan O’Brien sunacak. Sinners, bir rekora imza atarak 16 dalda aday gösterilirken onu 13 adaylıkla One Battle After Another izledi. 

En İyi Film

Bugonia (Focus Features)
Yapımcılar: Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos, Emma Stone, Lars Knudsen

F1 (Apple Original Films / Warner Bros.)
Yapımcılar: Jerry Bruckheimer, Dede Gardner, Joseph Kosinski, Jeremy Kleiner, Brad Pitt

Frankenstein (Netflix)
Yapımcılar: Guillermo Del Toro, J. Miles Dale, Scott Stuber

Hamnet (Focus Features)
Yapımcılar: Liza Marshall, Pippa Harris, Sam Mendes, Steven Spielberg, Nicolas Gonda

Marty Supreme (A24)
Yapımcılar: Ronald Bronstein, Eli Bush, Timothée Chalamet, Anthony Katagas, Josh Safdie

One Battle After Another (Warner Bros.)
Yapımcılar: Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson

The Secret Agent (Neon)
Yapımcı: Emilie Lesclaux

Sentimental Value (Neon)
Yapımcılar: Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar

Sinners (Warner Bros.)
Yapımcılar: Ryan Coogler, Zinzi Coogler, Sev Ohanian

Train Dreams (Netflix)
Yapımcılar: Marissa McMahon, Teddy Schwarzman, Willian Janowitz, Ashley Schlaifer, Michael Heimler

En İyi Erkek Oyuncu

Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – Sinners
Wagner Moura – The Secret Agent

En İyi Kadın Oyuncu

Jessie Buckley – Hamnet
Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson - Song Sung Blue
Renate Reinsve – Sentimental Value
Emma Stone – Bugonia

En İyi Yönetmen

Ryan Coogler – Sinners
Joachim Trier – Sentimental Value
Chloé Zhao – Hamnet
Josh Safie - Marty Supreme
Paul Thomas Anderson - One Battle After Another

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Benicio Del Toro – One Battle After Another
Jacob Elordi – Frankenstein
Delroy Lindo - Sinners 
Sean Penn – One Battle After Another
Stellan Skarsgård – Sentimental Value

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Amy Madigan – Weapons
Wunmi Mosaku – Sinners
Teyana Taylor – One Battle After Another
Elle Fanning - Sentimental Value

En İyi Orijinal Senaryo

Blue Moon – Robert Kaplow
Marty Supreme – Ronald Bronstein ve Josh Safdie
It Was Just an Accident - Vahid Mobasseri, Mariam Afshari ve Ebrahim Azizi
Sentimental Value – Joachim Trier ve Eskil Vogt
Sinners – Ryan Coogler

En İyi Uyarlama Senaryo

Bugonia
Frankenstein 
Hamnet 
Train Dreams 
One Battle After Another

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

Frankenstein 
Sinners 
Kokuho
The Smashing Machine 
The Ugly Stepsister 

En İyi Animasyon Kısa Film

Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters

En İyi Canlı Aksiyon Kısa Film

Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva

En İyi Uluslararası Film

It Was Just an Accident – France (Jafar Panahi)
The Secret Agent – Brazil (Kleber Mendonça Filho)
Sentimental Value – Norway (Joachim Trier)
Sirât – Spain (Oliver Laxe)
The Voice of Hind Rajab – Tunisia (Kaouther Ben-Hania)

En İyi Orijinal Şarkı

“Dear Me” from Diane Warren: Relentless – Diane Warren
“Sweet Dreams of Joy” from “Viva Verdi”
“Train Dreams” from “Train Dreams” 
“Golden” from KPop Demon Hunters – EJAE, Mark Sonnenblick
“I Lied to You” from Sinners – Ludwig Göransson, Raphael Saadiq

En İyi Orijinal Müzik

Bugonia
Frankenstein
Hamnet 
One Battle After Another
Sinners

En İyi Animasyon Film

Arco – Ugo Bienvenu, Félix de Givry, Sophia Mas, Natalie Portman
Elio – Mary Alice Drumm, Adrian Molina, Madelina Sharafian, Domee Shi
KPop Demon Hunters – Chris Appelhans, Maggie Kang, Michelle L.M. Wong
Little Amélie or the Character of Rain – Claire LaCombe, Edwina Liard, Henri Magalon, Nidia Santiago, Maïlys Vallade
Zootopia 2 – Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino

En İyi Belgesel

The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor

En İyi Kısa Belgesel

All the Empty Rooms
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud  
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

One Battle After Another
Frankenstein 
Hamnet 
Marty Supreme 
Sinners 

En İyi Kurgu

F1 
Marty Supreme 
One Battle After Another 
Sinners
Sentimental Value

En İyi Ses

F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Sirat

En İyi Görsel Efekt

Avatar: Fire and Ash 
F1 
Sinners
Jurassic World Rebirth
The Lost Bus

En İyi Görüntü Yönetimi

Frankenstein – Dan Laustsen
Marty Supreme – Darius Khondji
One Battle After Another – Michael Bauman
Sinners – Autumn Durald Arkapaw
Train Dreams – Adolpho Veloso

En İyi Oyuncu Seçimi

Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sinners

En İyi Kostüm Tasarımı

Avatar: Fire and Ash
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners

