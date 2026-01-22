2026 Oscar adayları açıklandı: 16 adaylıkla tarihe geçti
Sinema dünyasının en prestijli ödülleri için geri sayım başladı. 16 Mart Pazartesi günü düzenlenecek 98. Akademi Ödülleri’nin adayları açıklanırken, Sinners 16 adaylıkla rekor kırdı; One Battle After Another ise 13 dalda yarışacak.
Akademi Ödülleri ya da bilinen adıyla Oscar, bu sene canavarları, vampirleri, sporcuları, Shakespeare'in hatıralarını sahneye taşıyor. Ödül töreni 16 Mart'ta düzenlenecek. Ödül törenini komedyen Conan O’Brien sunacak. Sinners, bir rekora imza atarak 16 dalda aday gösterilirken onu 13 adaylıkla One Battle After Another izledi.
En İyi Film
Bugonia (Focus Features)
Yapımcılar: Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos, Emma Stone, Lars Knudsen
F1 (Apple Original Films / Warner Bros.)
Yapımcılar: Jerry Bruckheimer, Dede Gardner, Joseph Kosinski, Jeremy Kleiner, Brad Pitt
Frankenstein (Netflix)
Yapımcılar: Guillermo Del Toro, J. Miles Dale, Scott Stuber
Hamnet (Focus Features)
Yapımcılar: Liza Marshall, Pippa Harris, Sam Mendes, Steven Spielberg, Nicolas Gonda
Marty Supreme (A24)
Yapımcılar: Ronald Bronstein, Eli Bush, Timothée Chalamet, Anthony Katagas, Josh Safdie
One Battle After Another (Warner Bros.)
Yapımcılar: Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson
The Secret Agent (Neon)
Yapımcı: Emilie Lesclaux
Sentimental Value (Neon)
Yapımcılar: Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar
Sinners (Warner Bros.)
Yapımcılar: Ryan Coogler, Zinzi Coogler, Sev Ohanian
Train Dreams (Netflix)
Yapımcılar: Marissa McMahon, Teddy Schwarzman, Willian Janowitz, Ashley Schlaifer, Michael Heimler
En İyi Erkek Oyuncu
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – Sinners
Wagner Moura – The Secret Agent
En İyi Kadın Oyuncu
Jessie Buckley – Hamnet
Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson - Song Sung Blue
Renate Reinsve – Sentimental Value
Emma Stone – Bugonia
En İyi Yönetmen
Ryan Coogler – Sinners
Joachim Trier – Sentimental Value
Chloé Zhao – Hamnet
Josh Safie - Marty Supreme
Paul Thomas Anderson - One Battle After Another
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Benicio Del Toro – One Battle After Another
Jacob Elordi – Frankenstein
Delroy Lindo - Sinners
Sean Penn – One Battle After Another
Stellan Skarsgård – Sentimental Value
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Amy Madigan – Weapons
Wunmi Mosaku – Sinners
Teyana Taylor – One Battle After Another
Elle Fanning - Sentimental Value
En İyi Orijinal Senaryo
Blue Moon – Robert Kaplow
Marty Supreme – Ronald Bronstein ve Josh Safdie
It Was Just an Accident - Vahid Mobasseri, Mariam Afshari ve Ebrahim Azizi
Sentimental Value – Joachim Trier ve Eskil Vogt
Sinners – Ryan Coogler
En İyi Uyarlama Senaryo
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Train Dreams
One Battle After Another
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı
Frankenstein
Sinners
Kokuho
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
En İyi Animasyon Kısa Film
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
En İyi Canlı Aksiyon Kısa Film
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
En İyi Uluslararası Film
It Was Just an Accident – France (Jafar Panahi)
The Secret Agent – Brazil (Kleber Mendonça Filho)
Sentimental Value – Norway (Joachim Trier)
Sirât – Spain (Oliver Laxe)
The Voice of Hind Rajab – Tunisia (Kaouther Ben-Hania)
En İyi Orijinal Şarkı
“Dear Me” from Diane Warren: Relentless – Diane Warren
“Sweet Dreams of Joy” from “Viva Verdi”
“Train Dreams” from “Train Dreams”
“Golden” from KPop Demon Hunters – EJAE, Mark Sonnenblick
“I Lied to You” from Sinners – Ludwig Göransson, Raphael Saadiq
En İyi Orijinal Müzik
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Sinners
En İyi Animasyon Film
Arco – Ugo Bienvenu, Félix de Givry, Sophia Mas, Natalie Portman
Elio – Mary Alice Drumm, Adrian Molina, Madelina Sharafian, Domee Shi
KPop Demon Hunters – Chris Appelhans, Maggie Kang, Michelle L.M. Wong
Little Amélie or the Character of Rain – Claire LaCombe, Edwina Liard, Henri Magalon, Nidia Santiago, Maïlys Vallade
Zootopia 2 – Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino
En İyi Belgesel
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
En İyi Kısa Belgesel
All the Empty Rooms
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness
En İyi Prodüksiyon Tasarımı
One Battle After Another
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
En İyi Kurgu
F1
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Sentimental Value
En İyi Ses
F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Sirat
En İyi Görsel Efekt
Avatar: Fire and Ash
F1
Sinners
Jurassic World Rebirth
The Lost Bus
En İyi Görüntü Yönetimi
Frankenstein – Dan Laustsen
Marty Supreme – Darius Khondji
One Battle After Another – Michael Bauman
Sinners – Autumn Durald Arkapaw
Train Dreams – Adolpho Veloso
En İyi Oyuncu Seçimi
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sinners
En İyi Kostüm Tasarımı
Avatar: Fire and Ash
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners