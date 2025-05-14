28 yıl sonra gelen itiraf... Hande Ataizi o rol için manipülasyon yapıp Sezen Aksu'nun işini elinden almış

1997 yılında yayınlanan "Ruhsar" adlı fantastik komedi dizisinde canlandırdığı "Ruhsar" karakteriyle dizi yolculuğuna başlayan Hande Ataizi, katıldığı bir programda proje ile ilgili bir itirafta bulundu. 28 yıl sonra gelen itiraf epey gündem oldu.

Hande Ataizi, "Ruhsar" karakterinin ilk olarak Sezen Aksu'ya gittiğini belirtti. Fakat Ataizi manipülasyon ile rolü kendisi almış.

"Ruhsar" için ilk olarak Sezen Aksu düşünülmüş

Ataizi, "Ruhsar için Sezen Aksu düşünülüyordu. Hatta o dönemde 'Sezen Aksu çok güzel, muhteşem olur ama ne kadar onunla devam edebilirsiniz? Bırakmak isteyebilir sonra' diyerek öyle bir manipülasyonum olmuştu" dedi.