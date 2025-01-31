'3. Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali' 6 Şubat'ta AKM'de başlıyor. 16 Şubat'a kadar sürecek festivalde, Julia Sandor ve Jasa Koceli'nin yazdığı 'Amazonlar' oyunu 7 Şubat'ta, AKM Tiyatro Salonu'nda izlenebilecek. Koceli'nin yönettiği oyunda Daria Vulic, Milica Vranes ve Ljubica Radomirovic rol alıyor.

Akif Yeşilkaya'nın rejisör koltuğunda oturduğu 'On Kişiydiler' oyunu, 8-9 Şubat'ta sahnelenecek. Oyunun kadrosunda Hüseyin Varol, Burak Pamuk, Eda Sıla Koşar, Avni Ersen Ocak, Şendal Yıldız, Serhat Parıl, Ali Can Örs, Oğulcan Okan Tural, Beyza Topuz, Barış Çağlar ve Yaren Saatçi yer alıyor.

'Hesperides Bahçesi' 11 Şubat'ta izlenebilecek

İBB Şehir Tiyatroları 10 Şubat'ta, AKM Tiyatro Salonu'nda 'Yaftalı Tabut' eserini sahneye koyacak. İspanyol-Fas dans tiyatrosu projesi 'Hesperides Bahçesi' 11 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacak.

'Dokuz Beş Müzikali' 12-13 Şubat'ta, 'Siyahlı Kadın' 14-15 Şubat'ta, 'Kayboluş' 16 Şubat'ta AKM Tiyatro Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Sergi ve çocuk oyunları

AKM Çocuk Sanat Merkezi'nde 'Gizli Bahçe'nin Bezelyesi', 8-10 Şubat'ta minik sanatseverlerle buluşacak. 'Çorap Gonzo' 11-13 Şubat'ta, 'Üç Kedi Bir Dilek' de 14-16 Şubat'ta sahnelenecek.

AKM Tiyatro Salonu Fuaye alanında 7-16 Şubat'ta 'Sahnede Bir Dünya' sergisi görülebilecek. Projesi Hakan Dündar ve Arzu Özdemir Mc Arthur'a ait serginin küratörlüğünü Behlüldane Tor üstlendi. Serginin imalat ve uygulaması, İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanat Teknik tarafından gerçekleştirildi.