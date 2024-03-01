31. İstanbul Caz Festivali temmuzda başlıyor

İstanbul Caz Festivali, 3-18 Temmuz tarihleri arasında caz ve güncel müziğin en sevilen isimleriyle şehre geri dönüyor. 1994’ten bu yana her yıl İstanbul’da temmuzu caz ayına çeviren festivalin 31’incisi, Garanti BBVA’nın sponsorluğunda, aralarında Chris Isaak, Gregory Porter, Arlo Parks, Joshua Redman, YolanDa Brown, Baptiste Trotignon ve Modern Art Orchestra gibi usta sanatçı ve grupların yer aldığı programıyla müzikseverlerin karşısına çıkıyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA’nın sponsorluğunda düzenlenen 31. İstanbul Caz Festivali, , keşifler ve klasiklerin yan yana durduğu, cazın yanı sıra rock, pop, blues, reggae, funk ve farklı türlere de yer veren çok çeşitli bir seçki sunacak.

Festival, 40’a yakın konserde usta isimlerden yeni keşiflere 200’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayacak. 16 gün boyunca festivalin konuğu olacak isimler arasında cazı yeniden büyük kalabalıklarla buluşturan iki Grammy ödüllü Gregory Porter; rock’n roll’un çok yönlü ve romantik prensi Chris Isaak; zamansız ve yenilikçi müziğiyle yaşayan en büyük saksofonculardan Joshua Redman; İngiltere’nin dünyaya kazandırdığı başarılı kadın müzisyenlerden YolanDa Brown; ilk kez Türkiye’deki sevenleriyle buluşacak, R&B, soul ve indie’nin genç ve tutkulu şairi Arlo Parks; Avrupa’nın merak uyandırıcı ve dinamik caz piyanistlerinden Baptiste Trotignon ve Kornél Fekete-Kovács yönetimindeki Avrupa’nın iddialı orkestralarından Modern Art Orchestra yer alıyor. Festivalin gelenekselleşen etkinlikleri bu yıl da devam ediyor.

Müzikseverlerin Kadıköy’de adım adım iyi müziğin peşinde dolaşacağı +1’li Gece Gezmesi’nin bu yılki konukları arasında Hollanda’dan Thomas Azier ve Baby’s Berserk, Türkiye’den Gevende ve Korhan Futacı gibi sevilen isimler yer alıyor. Caz Vapuru, müzikseverleri Boğaz’ın seslerine cazı karıştıran, neşeli bir pazar gününe çağıracak.

Festivalin müziği şehrin dört bir köşesine yaydığı ve her yaştan izleyiciye hitap eden ücretsiz Parklarda Caz konserleri bu yıl da İstanbul'un parklarını festival alanına çevirecek. Etkinliklere bu yıl bir yenisi daha ekleniyor. Pera’da Bir Caz Akşamı etkinliğinde müzikseverler, Beyoğlu’nda üç duraklı bir caz turuna çıkacaklar.

İzleyenecek isimler Herbie Hancock’un “göz kamaştırıcı” olarak nitelendirdiği Estonyalı piyanist Kristjan Randalu, festivale özel hazırladığı Aretha Franklin repertuvarı ile Dilek Sert Erdoğan ve sürpriz bir konuğu ile piyanist Can Çankaya olacak. Gecenin durakları ise Salon İKSV, Minoa Pera ve Pera 77.

31. İstanbul Caz Festivali mesajları

Salon İKSV’de gerçekleşen basın toplantısında İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak, “1994’ten bu yana aralıksız sürdürdüğümüz ve gençliğini, canlılığını, dinamikliğini dinamizmini asla kaybetmeyen İstanbul Caz Festivali, izleyicilerine şehrin birbirinden farklı mekânlarında bu müziğin sürprizlere açık ve çeşitlilikten beslenen yapısını hissedecekleri bir program sunuyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı olarak İstanbul Caz Festivali’yle bir yandan efsanevi müzisyenleri şehrimizde ağırlarken diğer yandan da yeni ve heyecan verici sanatsal ortaklıklara imkân sağladığımız, genç müzisyenlere sahnelerimizi açarak müziğin geleceğine katkıda bulunabildiğimiz için mutluluk duyuyoruz” dedi.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzer şöyle konuştu: “Sürdürülebilirlik stratejimizin bir parçası olarak, topluma ve sosyal hayata değer katacak projeleri destekliyor, erişilebilir kültür ve bilgi üretimine yönelik çalışmalara imza atıyoruz. Bu kapsamda Bankamızın İstanbul Caz Festivali’ne yönelik desteği, kültür sanat alanında gerçekleştirdiğimiz en kıymetli projelerden biri. Garanti BBVA ile cazın birbirine çok yakıştığını düşünerek, 1997’de başlayan desteğimizi ilk günkü heyecan ve coşkuyla sürdürüyoruz.

Festivali, nitelikli sanat yoluyla toplumun tüm kesimlerine özellikle gençlere yönelik bir değer aktarımı fırsatı olarak görüyoruz. Festivalin müzikseverlerin gönlünde özel bir yer edindiğini, her yıl sabırsızlıkla beklendiğini bilmek de bizi motive ediyor. Garanti BBVA ve İKSV aynı amaç için birlikte hareket eden, güç birliği yapan iki kurum oldu. Kültür sanat alanında bu kadar uzun soluklu bir işbirliğinin örneğine az rastlanır. Festivalin başarısındaki en önemli unsurun bu birliktelik olduğuna inanıyoruz.

Bu yıl 31.si gerçekleşecek Festivale 27 yıldır kesintisiz destek vermekten mutluluk duyuyoruz.” İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer şunları belirtti: “Her zaman olduğu gibi bu yıl da İstanbul Caz Festivali’nde cazın ve güncel müziğin farklı renklerini içeren keyifli bir program hazırladık. İstanbullu seyircileri olduğu kadar Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yakın coğrafyanın çeşitli ülkelerinden seyircilerimizi temmuz ayında festivalimizde ağırlamak için heyecanlanıyoruz.”