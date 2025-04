4. CI Bloom ile sadece bahar değil, sanat da canlandı

Takip Et

Contemporary Istanbul’un genç, dinamik ve cesur yüzü olarak konumlanan CI Bloom, 2025 edisyonuyla hem sanatçılar hem de izleyiciler için güçlü bir üretim ve etkileşim alanı sundu.

11.780 etkili ve seçici sanatseverlerle koleksiyonerlerin ziyaret ettiği CI Bloom’da, eserlerin yüzde 62’sinden fazlası satılarak yeni koleksiyonlara dahil oldu. Genç izleyici kitlesinin yoğun ilgisiyle, 780 üniversite öğrencisi fuarı ücretsiz olarak gezdi.

CI Bloom 4. edisyonu 16-20 Nisan 2025 tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda gerçekleşti. Her yıl genç ve yükselen sanatçıları, uluslararası basını ve sanat profesyonellerini ağırlayan CI BLOOM, bu edisyonunda 25 galeri ile 4 sanat inisiyatifiyle bir araya gelerek, 263 sanatçının 520 eserini sanatseverlerle ve koleksiyonerlerle buluşturdu.

CI Bloom, çağdaş sanat pazarının oyuncularını bir araya getirmek amacıyla, bu bölgedeki sanata özel olarak ilgi duyan uluslararası sanat profesyonellerinden ve uluslararası basından önemli temsilcileri Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde İstanbul’a davet etti. Art Tribune (Italya), Le Quotidien de l’Art (Fransa), Canvas (Birleşik Arap Emirlikleri), Artslife (Italya), Qantara (Almanya) ve Clarin Newspaper (Arjantin) yayınlarının temsilcilerini fuarda ağırladı.

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli:

“Contemporary Istanbul’un 20. yılında, CI Bloom onun dinamik ve cesur yüzü olarak öne çıkıyor. Bu yıl dördüncü edisyonu gerçekleşen CI Bloom’un başarılı bir şekilde sona erdiğini gururla paylaşmak istiyorum. Ankara, Diyarbakır ve Eskişehir’den katılım gösteren genç galeriler ve sanat inisiyatiflerinin varlığı fuara ayrı bir değer kattı.

İstanbul dışından katılan galerilere ve sanat inisiyatiflerine alan açarak; üretim, paylaşım ve görünürlük açısından onları cesaretlendirmek CI Bloom’un temel değerlerinden biri olmaya önümüzdeki yıllarda da devam edecek. CI Bloom dördüncü edisyonunda yalnızca genç sanatçıların değil, genç koleksiyonerlerin de buluşma noktası oldu.

2025 yılında 20. yılını kutlayacak olan Contemporary Istanbul’un bir tamamlayıcısı olarak, CI Bloom’un, genç sanatçılar ve sanat yolculuklarına yeni başlayan koleksiyoncular için mükemmel bir basamak olduğuna inanıyoruz. CI Bloom satış başarısı ve yeni izleyici profiliyle sektöre umut verici bir tablo sundu.”

CI Bloom 2025 Programında Öne Çıkanlar

CI Bloom X Artwide: Fiziksel ve Dijital Birlikteliğin İlk Adımı!

Dünya sanat pazarında hızla gelişmekte olan online satış segmentinde 12 yıldır hizmet veren Artwide çevrimiçi satış platformunda, 4. CI Bloom’da yer alan sanatçıların fuarda sergilenmeyen işleri dijital ortamda sunuldu. Müzayede şeklinde yer alan çevrimiçi platform çevrimdışı fuarla eş zamanlı gerçekleşti. Bu yıl ilk kez CI Bloom’da hayata geçen Artwide iş birliği, fiziksel fuar deneyimini dijital bir platformla genişleterek hibrit bir yapının ilk adımını oluşturdu. Bu modelin CI'ın 20. yılında da gelişerek sürdürülmesi hedefleniyor.

Yeni BMW iX, “MONOLiT 2.0: The Iconic Glow” ile CI Bloom’da Yerini Aldı.

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW, bu yıl Borusan Contemporary’nin küratöryel katkılarıyla multidisipliner sanatçı Can Büyükberber’in “MONOLiT 2.0: The Iconic Glow” isimli eseriyle CI Bloom’da sanatseverlerle buluştu. Güncel tasarımıyla daha modern ve atletik bir görünüme kavuşan Yeni BMW iX, sanatçının en yeni yapay zekâ araçlarını mimari mekanların yenilikçi kullanımı, sanal modeller ve sinematik tekniklerle birleştirdiği bir sanat eserine dönüştü. CI Bloom’un ilk yılından bu yana çağdaş sanata olan desteğini sürdüren BMW Türkiye, bu yıl da fuara özgün proje ile sanatseverlerin büyük beğenisini topladı.

Yeşil çelik üreticisi Tosyalı’dan Sanatta İleri Dönüşüme Destek

Tosyalı farklı platformlarda sanatı ve sanatçıları desteklemek üzere attığı adımlara bir yenisini daha ekleyerek Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen CI Bloom'un 4. Edisyonunda, sanatçı Kazım Karakaya’nın metal malzemelerden ürettiği eserlerinin yer aldığı serginin sponsoru oldu. Karakaya’nın eserleri, 17-20 Nisan tarihleri arasında, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda sanatseverlerle buluştu.

Katılımcı Galeri Yorumları:

Anna Laudel - Mina Pembe Malaz: “CI Bloom ile satışlarımız yalnızca fuarda kısıtlı kalmayıp galeriye de taşındı ve yeni koleksiyonerlerle tanıştık.”

Chi Art Gallery - Çiğdem Özdemir: “İlk katılımımızda yoğun ilgi gördük, sıradaki için hazırız!”

Rıdvan Kuday Gallery - Rıdvan Kuday: “CI Bloom, profesyonel yapısıyla sanatsal etkileşim ve iş birlikleri için güçlü bir zemin sundu.”

Vision Art Platform – Hayrunnisa Savaş: “Harika bir fuar deneyimiydi! Bu özenli organizasyon için tüm ekibinize gönülden teşekkür ederiz.”

4. CI BLOOM Katılımcı Galerileri

44A, İstanbul; Anna Laudel, İstanbul, Bodrum, Düsseldorf; Art On İstanbul; Belm’Art Space, Ankara; Bozlu Art Project, İstanbul; C.A.M, İstanbul; Chi Art Gallery, İstanbul; DG Art Gallery & Projects, İstanbul; DIRIMART, İstanbul, Londra; Galeri 77, İstanbul; Gülden Bostancı Gallery, Antalya; Martch Art Project, İstanbul; MUSE Contemporary, İstanbul; One Arc Gallery, İstanbul; Öktem Aykut, İstanbul; Pi Artworks, İstanbul, Londra; Pilot Gallery, İstanbul; Piramid Sanat, İstanbul; Rıdvan Kuday Gallery, Diyarbakır; RS Sanat Alanı, İstanbul; SIMBART PROJECTS, İstanbul; Summart, İstanbul; The Key Art Gallery, Eskişehir; Vision Art Platform, İstanbul; ZILBERMAN, İstanbul, Berlin, Miami.

CI BLOOM, bu yıl fuarda ilk kez yer alan The Key Art Gallery, Chi Art Gallery ve RS Sanat Alanı’na ev sahipliği yaptı.

Sanat İnisiyatifleri:

NOKS Art Space, İstanbul; KOLİ Art Space, İstanbul; Loading Art Space, Diyarbakır ve Deha Çun, İstanbul.

Contemporary Istanbul tarafından gerçekleştirilen CI BLOOM’un 4. edisyonu;

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW partnerliğinde;

Pernod Ricard Türkiye’nin co-partnerliğinde;

Tosyalı stratejik partnerliğinde;

Dünyada en fazla destinasyona uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları’nın iş birliği;

TGA (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı) desteğiyle gerçekleşti.