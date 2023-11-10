8. Kısa’dan Hisse kısa film festivali başladı

Kıssa'dan Hisse kısa film festivali 9-16 Kasım tarihleri arasında sekizinci kez gerçekleşiyor. “Başka Bi’ Festival” mottosuyla yolculuğuna devam ederek kısa filmcilere değerli fırsatlar sunan festivalin etkinlik ve gösterim programı kapsamında yönetmen Ömer Faruk Sorak, ustalık sınıfı etkinliğiyle 14 Kasım Salı günü saat 17.30’da, Atatürk Kültür Merkezi, Yeşilçam Sineması’nda sinemaseverlerle bir araya gelecek. Etkinliğin moderatörlüğünü ise gazeteci ve yönetmen Ali Demirtaş üstlenecek.

“Vizontele”, “G.O.R.A.”, “Yahşi Batı”, gibi başarılı filmler ile dizilerin yönetmeni Sorak, katılacağı ustalık sınıfında bilgi ve deneyimlerini sinemaseverlerle paylaşırken aynı zamanda katılımcıların sorularını da yanıtlayacak. 11 Kasım Cumartesi günü ise ilk kısa film gösterim seçkisi AKM Yeşilçam Sineması’nda saat 11.00’de, ikincisi ise saat 15.30’da yapılacak. Saat 14.00’te de AKM Yeşilçam Sineması’nda İsmail Hakkı Hafız’ın konuk olduğu “Sesimi duyan var mı? (Filmde Ses Tasarımı)” başlıklı bir atölye çalışması gerçekleştirilecek.

Günün paneli ise saat 18.30’da “Sinemada Bir Ruh Macerası: Ayşe Şasa” başlığıyla, Tuba Deniz’in moderatörlüğünde, Adem Taşkıran ile Aşkın Yıldız’ın katılımıyla düzenlenecek. 12 Kasım Pazar günü AKM Yeşilçam Sineması’nda saat 12.00 ve 16.00 seanslarında film gösterimleri ve yönetmenleriyle söyleşiler devam edecek. Saat 14.00’te ise yine AKM Yeşilçam Sineması’nda “Olduramadım” kitabının yazarları ile bir söyleşi gerçekleştirilecek. Günün paneli ise saat 18.30’da AKM Yeşilçam Sineması’nda “Başlangıç mı, son mu: Sinemada Yapay Zekâ” başlığıyla, yönetmen Abdulhamit Güler’in moderatörlüğünde Hamit Coşkun ve Dr. Ferhat Zengin’in katılımıyla yapılacak.

Film müzikleri de konuşulacak

13 Kasım Pazartesi günü AKM Yeşilçam Sineması’nda 12.00, 13.30 ve 15.00 seanslarında film gösterimleri sinemaseverlerle buluşacak. Bugünün atölyesi ise “Sahibinden Proje (Filmimi Nasıl Satarım)” başlığında olacak. Atölye, Ramazan Kılıç ve Merve Sena Kılıç’ın katılımıyla AKM Yeşilçam Sineması’nda saat 17.30’da düzenlenecek. Günün son etkinliği ise saat 19.30’da film müzikçisi Yıldıray Gürgen’in katılımıyla ustalık sınıfı olacak. Etkinliğin moderatörlüğünü yönetmen Meryem Sena Metin üstlenecek.

Ustalar ve gençler buluşacak

14 Kasım Salı günü film gösterimleri 12.00, 13.30 ve 15.00 seanslarında AKM Yeşilçam Sineması’nda devam edecek. Festivalin klasiği haline gelmiş Tek Plan Masa etkinliği ise “Ustalarla Gençler Buluşuyor: Maksat Muhabbet” başlığında saat 14.00’te; Birol Güven, Görkem Yeltan, Meral Aktan, Murat Pay ve Reis Çelik’in katılımıyla Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak. Panelde ise AKM Yeşilçam Sineması’nda “Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Sineması” başlığında, sinema tarihçisi ve yazar Burçak Evren ile Doç. Dr. Remziye Köse Özelçi’nin katılımıyla Doç. Dr. Mesut Aytekin’in moderatörlüğünde saat gerçekleşecek.