97. Oscar ödülleri sahiplerini buldu! 40 yılın ardından ilk kez aday oldu...

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) tarafından her yıl verilen Oscar ödülleri, bu yıl 97. kez düzenlenen törenle sahiplerine kavuştu. Ödül töreninin açılışında, ABD'li pop şarkıcısı Ariana Grande ile İngiliz şarkıcı ve oyuncu Cynthia Erivo sahne aldı.

Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşen törene sinema dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Geceye, ana sunuculuğunu Conan O'Brien'ın ütlendiği etkinlikte, altı dalda adaylık kazanan Anora damgasını vurdu ve beş ödüle layık görüldü.

22 yıl aradan sonra gelen ikinci oscar

Bu yılki törende dikkat çeken isimlerden biri de ABD'li oyuncu Adrien Brody oldu. 2003'te Piyanist filmiyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Brody, 22 yıl sonra aynı kategoride 10 dalda aday gösterilen The Brutalist filmiyle yeniden Oscar'ı kucakladı.

40 yılı aşkın kariyerinde ilk kez Oscar'a aday gösterilen Demi Moore ise ödülü, meslektaşı Mikey Madison'a kaptırdı.

Oscar tarihine geçti!

Törende tarihi bir an da yaşandı. Wicked filmiyle En İyi Kostüm Tasarımı ödülünü kazanan Paul Tazewell, bu dalda ödüle layık görülen ilk Afro-Amerikalı olarak Oscar tarihine adını yazdırdı.

97. Oscar ödülleri kazananlar listesi

■ En İyi Film: Anora

■ En İyi Yönetmen: Sean Baker (Anora)

■ En İyi Erkek Oyuncu: Adrien Brody (The Brutalist)

■ İyi Kadın Oyuncu: Mikey Madison (Anora)

■ En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kieran Culkin (A Real Pain)

■ En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldana (Emilia Pérez)

■ En İyi Uluslararası Film: I’m Still Here (Brezilya)

■ En İyi Animasyon Filmi: Flow (Letonya)

■ En İyi Özgün Senaryo: Sean Baker (Anora)

■ En İyi Uyarlama Senaryo: Peter Straughan (Conclave)

■ En İyi Görüntü Yönetimi: Lol Crawley (The Brutalist)

■ En İyi Kurgu: Sean Baker (Anora)

■ En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Nathan Crowley ve Lee Sandales (Wicked)

■ En İyi Kostüm Tasarımı: Paul Tazewell (Wicked)

■ En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon, Marilyne Scarselli (The Substance)

■ En İyi Görsel Efekt: Dune: Part Two

■ En İyi Ses: Dune: Part Two

■ En İyi Özgün Müzik: Daniel Blumberg (The Brutalist)

■ En İyi Özgün Şarkı: El Mal (Emilia Pérez)

■ En İyi Belgesel: No Other Land

■ En İyi Kısa Belgesel: The Only Girl in the Orchestra

■ En İyi Canlı Aksiyon Kısa Film: I’m Not a Robot

■ En İyi Animasyon Kısa Film: In the Shadow of the Cypress