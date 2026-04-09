AB’den 40 bin gence ücretsiz tren bileti: Türkiye’den başvuru imkanı da var

Komisyonun “DiscoverEU” programı çerçevesinde sunulan biletler için başvurular 8 Nisan’da başladı ve 22 Nisan’a kadar devam edecek. Programa, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin yanı sıra Türkiye’nin de dahil olduğu Erasmus+ kapsamındaki ülkelerden gençler başvurabilecek.

Başvuru sürecinde adayların Avrupa’ya ilişkin genel kültür sorularını yanıtlaması gerekiyor. Yapılacak çekiliş sonucunda seçilen katılımcılar, 1 Temmuz 2026 ile 30 Eylül 2027 tarihleri arasında belirleyecekleri 30 günlük bir zaman diliminde, en fazla 7 gün boyunca Avrupa’da trenle seyahat edebilecek.

Programa yalnızca bu yıl 18 yaşına giren gençler kabul ediliyor. Bu kapsamda 1 Temmuz 2007 ile 30 Haziran 2008 tarihleri arasında doğanların başvuruları değerlendirilecek.

Engelli ya da sağlık sorunu bulunan gençler, kendilerine eşlik edecek bir kişiyle birlikte başvuru yapabiliyor. Ayrıca grup halinde seyahat etmek isteyenler için de başvuru imkanı sunuluyor.

2018 yılında başlatılan DiscoverEU programı, Alman aktivistler Vincent-Immanuel Herr ve Martin Speer tarafından ortaya atılan fikirle hayata geçirildi. Avrupa Komisyonu verilerine göre program kapsamında bugüne kadar 431 bin 931 ücretsiz tren bileti dağıtıldı.