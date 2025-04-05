Açık Perde’de özel seçkiler izleyicilerle buluşuyor

Zühre KURT

“Sofradan Beyaz Perdeye: Yemek ve Sinemanın Buluşma Noktası” temasıyla bu sene ilk kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali kapsamında bağımsız sinemacıların kendi filmlerini sergileyebileceği bir sergi ve gösterim etkinliği olan “Açık Perde” düzenlenecek. Etkinlik kapsamında 3 gün boyunca etkinliğe katılım sağlayacak filmlerin gösterimi yapılacak. Festivale katılacak gastronomi ve sinema dünyasının önde gelen isimleriyle birlikte ziyaretçiler filmleri izleme fırsatı bulacak.

Urla sinemacılar için vitrin olacak

Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali, gastronomiyle ilgili hikâyeleri sinema perdesine taşımanın gücüne inanarak yola çıktı. Yemek kültürü, mutfak ritüelleri ve yerel ürünler sadece sofrada değil, arkasında kültür, tarih ve duygular barındıran güçlü hikâyeler olduğu vurgusuyla hareket eden festivalde, bu hikâyelere hayat veren bağımsız sinemacıları görünür kılmak ve hikayelerini yayınlayabilecekleri bir alan yaratmak amaçlanıyor.

Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali kapsamında düzenlenecek “Açık Perde” seçkisi yalnızca bir film gösterimi değil; sinemacılar için değerli bir vitrin olma özelliği de taşıyor. Festivale katılacak gastronomi ve sinema dünyasının önde gelen isimleriyle birlikte, ziyaretçiler de bu filmleri izleme fırsatı bulacak. Böylece filmler, farklı sektörlerden gelen profesyonellerle ve geniş bir izleyici kitlesiyle buluşacak.

Sektör profesyonellerine ulaşma imkanı

Yarışma odaklı olmayan bu seçki, rekabetten ziyade bir araya gelmeyi ve hikâyeler ile buluşmayı amaçlıyor. Başvuran filmler festival süresince izleyicilere sunulacak ve her yapımcı, eserini geniş bir kitleye sunma fırsatı yakalayacak.