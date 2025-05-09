Afrika’nın 60 bin dolarlık taş heykelleri İstanbul’da

Zimst Sanat Galerisi aracılığıyla ilk kez Türkiye’de sergilenen taş heykeller, 100 dolar ile 60 bin dolar arasında değişiyor. Sergi, 26 Nisan’da Zimbabve’nin Türkiye Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka ve Türkiye’nin Zimbabve eski Büyükelçisi Hakan Kıvanç’ın katılımıyla açıldı.

Shona taş heykelleri; Opal, Springstone, Red Jasper gibi yarı değerli taşlardan, yalnızca tek bir parçadan oyularak yaratılan, yüksek enerjili ve sembolik eserler olma özelliği taşıyor. Picasso’dan Brancusi’ye pek çok sanatçının ilham aldığı bu sanat dalı; New York Modern Sanat Müzesi’nden British Museum’a, dünyanın önde gelen müzelerinde yer alıyor. Galeri, elde ettiği gelirin bir kısmıyla Afrika’da beslenme ve eğitim alanlarında ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmayı hedefliyor.

Afrika’da doğan Shona sanatı, köklerini Zimbabwe’nin yerli halkı Shona’ların kültürüne dayanıyor. Modern teknolojiden tamamen uzak bir biçimde yalnızca el aletleriyle şekillendirilen heykeller, hem estetik hem de kültürel derinlikleriyle uluslararası sanat sahnesinde dikkat çekmeye devam ediyor. Shona halkı, bu eserlerde atalarının ruhlarının serbest bırakıldığına inanıyor.

Heykeller yatırım değeri taşıyor

Zimst Sanat Galerisi’nde sergilenen eserlerin fiyatları 100 ile 60 bin doları arasında değişiyor. Bu heykellerde kullanılan yarı değerli taşlar ise sadece sanatsal değil, aynı zamanda ekonomik ve fonksiyonel birer yatırım olarak öne çıkıyor.

Red Jasper ve Serpentin taşları enerji ve bağışıklık sistemini destekleyici özellikleriyle bilinirken; Verdite cilt ve kas sağlığına iyi geliyor. Butter Jade ve Opal ise hem dekoratif amaçla kullanılıyor hem de negatif enerjiyi dengeleme etkisine sahip. Sanatın kültürel, ekonomik ve sosyal değerini bir arada sunan Shona heykelleri, yalnızca koleksiyonerlerin değil, aynı zamanda sürdürülebilir yatırım fırsatları arayan bilinçli yatırımcıların da radarına sokuyor.