Ahmet Levendoğlu kimdir? Kaç yaşındaydı? Ahmet Levendoğlu'nun hayatı ve kariyeri

Oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu 80 yaşında 6 Nisan tarihinde hayatını kaybetti.

Levendoğlu'nun cenazesi, 8 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ünlü ismin ölümünün ardından kim olduğu aratırılıyor. Peki, oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu kimdir? Kariyeri nasıl başladı? İşte Ahmet Levendoğlu'nun hayat hikayesi...

Ahmet Levendoğlu kimdir?

Ahmet Levendoğlu, 1945 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Robert Koleji'nden mezun olan Levendoğlu, İngiltere'de burslu olarak okuduğu "Royal Academy of Dramatic Art" tiyatro bölümünü 1969 yılında bitirdi.

Levendoğlu, sanat hayatına da İngiltere'de başladı.

Türkiye'de ise ilk olarak Gen-Ar Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Levendoğlu, 1971-1976 yıllarında Ankara Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu olarak görev yaptı.

1978-1980 yılları arasında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda hem oyuncu hem de yönetmen olarak çalıştı.

Levendoğlu, Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer ile birlikte Tiyatro Stüdyosu adlı özel tiyatroyu kurdu. Burada çeşitli tiyatro oyunları sahnelendi ve tiyatro eğitimi verildi. 1995-1998 yılları arasında Akademi İstanbul’da tiyatro eğitmeni olarak görev aldı.

Ahmet Levendoğlu'nun babası Tarık Levendoğlu, Devlet Tiyatrolarında görev yapan bir isimdi.

Tarık Levendoğlu, Devlet Tiyatrolarına kaynak yetiştiren Tatbikat Sahnesi'nin dekor kostüm öğretmeni ve teknik müdürlük yaptı. Daha sonra Devlet Tiyatrolarının kuruluşunda Muhsin Ertuğrul ile birlikte çalıştı ve uzun yıllar baş dekoratörlük, ardından yönetmenlik yaptı.

Yer aldığı bazı yapımlar

Levendoğlu; Ateşten Günler, Baharın Bittiği Yer, Yaz Yağmuru, Son, Kızıl Elma, Kara Ekmek gibi yapımlarda yer aldı.

Şölen (Moira Buffini), Inishmaan'ın Sakatı (Martin McDonagh), Son Yatağım (Davit Hare), Çift Yönlü Ayna (Arthur Miller) gibi oyunları çevirdi.

Ahmet Levendoğlu; Aldatma, Her Yıl Kuşlar Geri Gelir, Vanya Dayı, Şölen, Inishmaan'ın Sakatı gibi oyunları da yönetti.