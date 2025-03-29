Akademi, Oscar ödüllü Filistinli yönetmenden özür diledi

Akademinin ilk olarak 26 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, Ballal'in adına yer verilmeden olayın kınaması tepki çekti. Ballal'in yeterince desteklenmediğine dair oy hakkına sahip 700 civarındaki üyesinin imzasını taşıyan tepki mektubunun ardından Akademi, Ballal ve filmin adını doğrudan vurgulamamasının yanlış olduğunu kabul etti. Eleştirilerin ardından Akademi, Oscar ödüllü yönetmen Ballal'i destekleyen yeni bir açıklama yaptı.

Akademi CEO'su Bill Kramer ve Başkan Janet Yang, çarşamba günkü açıklamayla, Ballal'in "desteklenmediğini hisseden tüm sanatçılardan" özür diledi.

Açıklamada, “Akademi, dünyanın neresinde olursa olsun bu tür şiddeti kınamaktadır. Her ne koşulda olursa olsun ifade özgürlüğünün bastırılmasından nefret ediyoruz." denildi.

Akademinin ilk açıklamasında, "Eserleri ya da görüşleri yüzünden sanatçılara zarar verilmesini ya da onların bastırılmasını kınıyoruz. Akademi'nin sosyal, siyasi ve ekonomik olaylar karşısında konuşması anlaşılır bir şekilde sıklıkla talep ediliyor. Bu tarz durumlarda Akademi'nin dünya çapında pek çok eşsiz görüş açısına sahip 11 bin üyesi olduğunu hatırlatmak önemli." ifadeleri yer aldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilerin yaşadığı Susya köyüne düzenlediği saldırıda Hamdan Ballal da yaralanmıştı.

Filistinlilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Mesafir Yatta'da İsrail ordusunun uyguladığı yıkım ve sürgün politikasına karşı gösterdiği mücadeleyi anlatan "No Other Land(Başka Toprak Yok)", bu yıl "En İyi Belgesel Oscarı"nı kazanmıştı.