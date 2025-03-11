Akbank Kısa Film Festivali 17 Mart'ta başlıyor

Akbank Kısa Film Festivali, 17-27 Mart tarihlerinde 21. kez sinema tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Bu sene “Festival Kısaları”, “Dünyadan Kısalar”, “Genç Bakışlar”, “Kısadan Uzuna”, “Deneyimler”, “Belgesel Sinema”, “Perspektif”, “Özel Gösterim” ve “Forum” bölümlerinden oluşacak Festival'de, 41 ülkeden 87 kısa ve 3 uzun metraj film festivalde seyirciyle buluşacak.

Özel konuk: Zeki Demirkubuz

Festivalin bu seneki özel konuğu, Oscar ödüllerinde Türkiye’nin “En İyi Uluslararası Film” adayı olarak belirlenen “Hayat” filmine imza atan yönetmen Zeki Demirkubuz olacak. Yönetmen genç sinemacılarla yapıtları ve sinemaya bakışı üzerine kişisel deneyimlerini paylaşacağı bir söyleşi gerçekleştirecek.

'Kısadan Uzuna' bölümüne bu yıl yönetmen Vuslat Saraçoğlu, Belgesel Sinema bölümüne ise Sahra Mani konuk olacak. Bu yıl 'Kısa Film Senaryo Yarışması'nda 534 çalışma arasından finale kalan 8 senaryodan en iyi olan belirlenecek. Etkinliğin 'Özel Gösterim' bölümünde İtalya’daki Magma - Mostra di Cinema Breve festivalinin küratörü Giulia Iannello konuk olacak.

Sektörel buluşmalar

21. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında sektörel buluşmalara yönelik atölye ve söyleşi programı da bu yıl hayli zengin. Hazal Türesan ile oyunculuk, Erdi Işık ile senaryo, Meral Efe Yurtseven ve Yunus Emre Yurtseven ile Sanat Yönetmenliği, Hasan Söylemez ile Yapay Zekanın Sinemaya Entegrasyonu, Berkcan Okar ile Afiş Tasarımı, Cansu Boğuşlu ile Görüntü Yönetmenliği, Oğuz Atabaş ile kurgu, Ahmet Şahin ile yapımcılık gibi çok sayıda sanatçı atölye ve söyleşiler kapsamında kendi alanlarındaki deneyimlerini festival takipçileriyle paylaşacak.

Festival mekanları

21. Akbank Kısa Film Festivali bu yıl İstanbul’un iki yakasında gerçekleşecek. Gösterimler; Akbank Sanat binasında, Kadıköy Sineması’nda, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak. Festival ayrıca çevrimiçi olarak tüm Türkiye’den takip edilebilecek. Festivalin çevrimiçi gösterimleri, filmonline