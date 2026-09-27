AKM İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde Türk Telekom'un katkılarıyla etkinliklere ev sahipliği yapıyor

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının Türkiye'nin kültürel zenginliğini tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği festivalin İstanbul ayağı, 4 Ekim'e kadar devam edecek.

Festival boyunca Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Türk Telekom'un katkılarıyla müzik, sahne sanatları, söyleşiler, özel etkinlikler gibi programa ev sahipliği yapacak.

AKM'nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi, popüler sanatçıların canlı performanslarıyla festivalin en hareketli noktalarından biri oluyor. Festivalin ilk günü şarkıcı Aydilge ve Resul Dindar, dinleyicilerle bir araya gelirken, şarkıcı Poizi, Oğuzhan Koç, Derya Uluğ ve Motive de açık havada müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.

Dünyaca ünlü sanatçılar AKM sahnesinde

Festival kapsamında Türk Telekom Opera Salonu, dünyaca ünlü sanatçıları, orkestraları ve seçkin sahne yapımlarını ağırlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası (Royal Philharmonic Orchestra), solistler Liya Petrova ve Elisabeth Leonskaja eşliğinde müzikseverlerle buluştu.

National Arab Orchestra'nın yanı sıra sahne prodüksiyonuyla Carmina Burana, Troya efsanesi ve Compania de Aida Gomez topluluğunun sahneleyeceği dünyaca ünlü Carmen gösterisi de seyirci karşısına çıkacak.

AKM Tiyatro Salonu'nda ise Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, Stanislavsky Bale Gala ve İncesaz gibi topluluklar da sahne alacak.

Türk Telekom Lounge Buluşmaları’nda sanat ve teknoloji konuşulacak

AKM'de festival boyunca düzenlenecek Türk Telekom Lounge Buluşmaları, kültür, sanat ve teknoloji dünyasının öne çıkan isimlerini bir araya getirecek.

Remzi Buharalı moderatörlüğünde, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Orkestra Şefi Hasan Niyazi Tura yarın sanatseverlerle buluşacak. 2 Ekim'de ise "Yeni Teknolojilerin Yayıncılık, Dijital Sanat ve Ekosisteminde Yarattığı Dönüşüm" temalı bir söyleşi gerçekleşecek.

Türkiye'nin yerli ve yenilikçi sosyal medya platformu Yaay sponsorluğunda düzenlenen Fotomaraton, festivalin ilk günü Türk Telekom Ana Sahne'de gerçekleşti.

Yarışma kapsamında "yarınasözümüzvar" hashtagi ile yarışmacıların çektiği fotoğraflar Yaay uygulamasına yüklenerek değerlendirmeye sunuldu.

Yarışmanın kazananlarına festivalin son günü ödül verilecek. AKM'de Türk Telekom sponsorluğunda düzenlenecek Yaay Fotoğraf Sergisi de "Fotoğrafın 200. Yılı" temasıyla festival süresince sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.