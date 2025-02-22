Altın Ayı ödülü 'Drommer' filmine gitti!

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 75'inci Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) bugün ödül töreni düzenlendi.

Festivalin en değerli ödülü olan Altın Ayı ödülünün sahibi "Drommer" filmi oldu.

Ödülü, Norveçli yönetmen ve senarist Dag Johan Haugerud ile filmin yapımcıları Yngve Saether ve Hege Hauff Hvattumo aldı.