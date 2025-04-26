Amos Antik Kenti'nde 2025 kazı sezonu başladı

Geçtiğimiz günlerde başlayan kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Geleceğe Miras" Projesi kapsamında destekleniyor.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer liderliğinde yürütülen çalışmalarda, antik kentin tarihine ışık tutacak yeni arkeolojik bulguların gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor. Gürbüzer ve ekibinin özverili çalışmalarıyla Amos Antik Kenti'nin daha görünür hâle gelmesi ve bölgedeki kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Marmaris Ticaret Odası, kazı çalışmalarının 7. yılında da başarılarının artarak devam etmesini dileyerek, projeye katkı sunan tüm kazı ekibine teşekkür etti.