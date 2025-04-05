Artweeks Istanbul XI sanatçının yaratıcı sürecine derinlemesine bakıyor

Günay DEMİRBAĞ

İstanbul’un çağdaş sanat sahnesinde alternatif bir platform olarak kendine güçlü bir yer edinen Artweeks Istanbul, bu yıl “Solo Edition” formatıyla sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Bilgili Holding’in sanatı destekleme vizyonuyla hayata geçirilen etkinlik, her edisyonda galeri, kurum ve bağımsız sanatçılar arasında köprü kurarken, bu kez odak noktasını sanatçıların bireysel üretimlerine çeviriyor. The Ritz-Carlton Residences İstanbul B Blok’un altı kata yayılan geniş sergileme alanında gerçekleşecek olan Artweeks Istanbul XI. Solo Edition, sanatseverlere hem nitelikli solo gösterimler sunmayı hem de koleksiyonerleri sanatçıların yaratıcı süreçlerine daha yakından tanıklık ettirmeyi hedefliyor. Biz de bu yenilikçi edisyonu, etkinliğin organizasyonunu üstlenen Bilgili Sanat Bilgili Holding CEO’su Sinan Temo ve Merkur Galeri Kurucu Direktörü – Artweeks Kurucu ve Organizatörü Sabiha Kurtulmuş ile “Solo Edition” sergisini konuştuk:

Artweeks Istanbul'un XI. Edisyonu bu yıl "Solo" formatıyla gerçekleştirilecek. Bu formatın geleneksel edisyondan farkları nelerdir?

Bilgili Sanat olarak her edisyonda galeri, kurum ve bağımsız sanatçı iş birliğine özen gösteriyoruz. Ancak Artweeks Istanbul XI. Solo Edition, bu anlayışı bir adım ileri taşıyarak katılımcı galerilerin bir veya birden fazla solo sergilerini bir araya getiriyor. Bunun yanı sıra, bağımsız sanatçıların solo gösterimlerini de destekliyoruz. Geleneksel edisyonlarımızda karma sergiler ön plandayken, Solo Edition’da sanatçıların bireysel üretimlerine daha derinlemesine odaklanmayı hedefliyoruz. Bu format, sanatçıların eserlerini daha detaylı bir şekilde inceleme fırsatı sunarken, izleyicilere sanatçının kişisel hikayesini ve yaratıcı sürecini daha yakından tanıma imkanı veriyor.

Artweeks Istanbul, The Ritz-Carlton Residences İstanbul B Blok’ta büyük bir alanda sanatseverleri ağırlayacak. Mekanın lokasyon olarak bu ölçekte bir etkinlik için şehre sağladığı avantajlar neler?

The Ritz-Carlton Residences İstanbul B Blok, çağdaş sanat sunumlarına uygunluğu ve konforuyla öne çıkıyor. 6600 m²’lik geniş bir alana yayılan altı katıyla bu mekan, hem galeriler hem de bağımsız sanatçılar için ideal bir sergileme ortamı sunuyor. Valikonağı ve Fulya girişleriyle kolay ulaşılabilir bir noktada yer alması, sanatseverler ve koleksiyonerler için büyük bir avantaj sağlıyor. İstanbul’un merkezindeki konumu, etkinliğe erişimi kolaylaştırırken, modern altyapısı ve geniş sergileme alanları sanat eserlerinin en iyi şekilde sunulmasına olanak tanıyor.

“Artweeks, sanatçının kendi hikâyesini anlatacağı bir alan sunuyor"

Artweeks Istanbul, koleksiyonerler ve sanat yatırımcıları açısından nasıl bir platform sunuyor?

Artweeks Istanbul, koleksiyonerler ve sanat yatırımcıları için sanatçıların bireysel üretimlerini yakından tanıma ve derinlemesine keşfetme fırsatı sunuyor. Bu edisyonda, daha önce gerçekleştirdiğimiz Artweeks edisyonlarından farklı olarak, yatayda bir genişleme yerine dikeyde bir derinleşme hedefliyoruz. Derinleşmeden kastettiğimiz şey; koleksiyonerin takip ettiği sanatçıyı birkaç eserle görebildiği klasik fuar deneyimi yerine, bir sanatçının kariyerindeki en önemli solo gösterimlerle daha derin bir keşif imkanı sunmak. Solo Edition formatı, koleksiyonerlerin sanatçıların eserlerini daha odaklı bir şekilde incelemelerine olanak tanırken, onların yaratıcı süreçlerini ve kariyerlerini daha iyi anlamalarına da yardımcı oluyor. Ayrıca, etkinlikte yer alan galeriler ve bağımsız sanatçılar, sanat piyasasına çeşitlilik ve dinamizm kazandırarak koleksiyonerler için farklı ve özgün eserler sunuyor. Bu platform, yalnızca eser satın alma değil, aynı zamanda sanat dünyasındaki yeni trendleri ve yetenekleri keşfetme imkanı da sağlıyor.

Sizin için Artweeks Istanbul’un en büyük başarısı ne oldu? Etkinliğin Türk çağdaş sanatına katkısını nasıl değerlendirirsiniz?

Artweeks Istanbul, Türk çağdaş sanatına sunduğu kapsayıcı ve dinamik yapısıyla önemli bir platform haline geldi. Sanatçılar, galeriler ve bağımsız inisiyatifler arasında bir köprü görevi görerek sanat ekonomisine katkı sağlıyor. En büyük başarısı, sanatseverleri, koleksiyonerleri ve sanatçıları bir araya getirerek çağdaş sanatın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamasıdır. Artweeks Istanbul, sanat dünyasında alternatif bir yapı sunarak sektöre yeni bir soluk getirdi.

Gelecek yıllarda Artweeks Istanbul için nasıl bir vizyon öngörüyorsunuz? Etkinlik farklı formatlarla genişleyebilir mi?

Artweeks Istanbul, esnek ve gelişime açık bir yapıya sahip. Gelecek yıllarda etkinliğin uluslararası katılımcılarla daha da zenginleşmesini ve farklı formatlarla genişlemesini hedefliyoruz. Mekan bağımsız bir şekilde Artweeks ismiyle farklı şehirlerde veya ülkelerde yeni projeler gerçekleştirmek de vizyonlarımız arasında yer alıyor. Bu gelişim, Artweeks Istanbul’un küresel sanat sahnesindeki yerini sağlamlaştırırken, Türk çağdaş sanatının uluslararası arenada daha görünür olmasına katkı sağlayacaktır.

Karma değil, kişisel: Artweeks’ten sanatçılara solo alan

“Solo Edition” formatının oluşumu anlatır mısınız?

Artweeks Istanbul’un son iki edisyonunu gerçekleştirdiğimiz Ritz Carlton Residences Fulya binası, çağdaş sanat sunumları için oldukça uygun ve konforlu bir mekan. Bina, Bilgili Sanat etkinlikleri başta olmak üzere BASE, Mustafa Taviloğlu Koleksiyon Sergisi gibi projelere ev sahipliği yaptı ve halen birçok sanat projesine de kapılarını açmaya devam ediyor. Biz de binanın boş olduğu bir dönemde, henüz denenmemiş bir projeyi hayata geçirmeyi istedik. Galerilerin yoğun sergi programlarının dışında sanatçılarına kişisel sergi açma olanağı sunmak ve bağımsız sanatçılara solo sergileme yapabilmeleri için alan oluşturmayı hedefledik. Artweeks Istanbul olarak, kendi içimizde Artweeks Solo edisyonunun içeriğini oluşturarak etkinliği beş günlük bir program olarak planladık.

Sergi alanları hangi kriterlere göre düzenlendi?

Daha önce düzenlenmiş Artweeks Istanbul ve ArtShow'u ziyaret edenler, her biri yaklaşık 60 m² olarak düzenlenmiş stantları hatırlayacaktır. Bu etkinlik için alanları ikiye bölerek, ortalama 28-40 m² arasında değişen solo stantlar hazırladık. Önceliğimizi yine Artweeks Istanbul’da bizimle birlikte olan galerilere verdik. Sergilemek istedikleri sanatçıları olan galeriler, bu projeye oldukça sıcak yaklaştı. Bunun yanı sıra, Türkiye çağdaş sanat ortamının bağımsız ve güçlü sanatçılarına da alan sağladık. Solo edisyon formatıyla yapmayı amaçladığımız şey; karma sergilemeler yerine kişisel sergiler sunarak sanat ortamına yeni ve farklı bir enerji kazandırmak. Bizler de bu etkinliği büyük bir heyecanla deneyimlemeyi bekliyoruz.

Etkinlik programında sanatçılar ve galeriler için nasıl bir kürasyon süreci uygulandı? Solo Edisyon’da öne çıkan sanatçılar ve galeriler hakkında bilgi verebilir misiniz?

Kürasyon sürecinde her zamanki gibi galerilerin sunumlarına müdahale etmiyoruz. Çağdaş sanat dünyamızın önemli galerilerinin çalıştığı ve sanat ortamında yerleşik olan isimler için, belki de uzun zamandır kişisel sergilerine denk gelememiş sanatseverlere bir alternatif sunmayı amaçladık. Bu doğrultuda, galerilerin sunum isteklerine öncelik verdik. Bağımsız sanatçı sunumlarında ise yeni keşiflerden ziyade, sanat dünyamızın önemli isimlerine odaklandık. Örnek vermek gerekirse, Pi Artworks, ArtSümer ve Sanatorium gibi prestijli galerilerin yanı sıra Günnur Özsoy ve İrfan Önürmen gibi sanatçıların sergilerini izleme fırsatımız olacak. Bilgili Sanat’ın güçlü bir ekibi var ve ihtiyaç duyulan her aşamada katılımcılara kürasyon desteği sağlıyor. Bu doğrultuda, oldukça keyifli bir izleme deneyimi olacağına inanıyoruz.

Ücretsiz sergiler, İstanbul’un kültürel dokusunu yükseltiyor

Öncelikle, sergilemeler etkinlik süresince tamamen ücretsizdir. Tüm etkinliğin ücretsiz oluşu sanatın paylaşılması adına çok ciddi bir destek. Bilgili Grubu hem bu etkinlikte hem de Artweeks Istanbul için herhangi bir giriş ücreti almıyor. Mekana girdiğinizde, yönlendirmeler ve ekip üyeleri izleme sürecinde size yardımcı olmaktadır. Küratöryel turlara katılabileceğiniz gibi, istediğiniz galeri veya sanatçıdan başlayarak da tüm etkinliği izleyebilirsiniz.