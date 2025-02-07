Ayasofya'da 17 asırlık keşif yolculuğuna çıkarıyorlar
Türkiye'nin ilk teknoloji odaklı tarihsel deneyim müzesi olan ve MUSE Creative Awards’tan iki ayrı kategoride ödül kazanan Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, Ayasofya’nın ihtişamlı tarihini herkesin ilgisini çekecek şekilde ziyaretçilere deneyimletiyor.
Zühre KURT
Sultanahmet Meydanı’ndaki Ayasofya Cami’ne 5 dakika mesafede, Defter-i Hakani Nezareti binasında bulunan Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, Sadece İstanbul'un ve Türkiye'nin değil, dünyanın gözbebeği Ayasofya’nın 1700 yıllık tarihini anlatıyor. Müze, Bizans devletinin kuruluşuyla başlayıp, Osmanlı’ya uzanan ve Ayasofya’nın bugüne gelen nihai yapısının inşasından önce ve sonra geçirdiği aşamaları gözler önüne seriyor. Müzenin bir de sergi katı mevcut.
Başarılı bir hikaye anlatıcılığının teknolojiyle buluştuğu deneyim, sergi katındaki çoğunluğu ilk kez sergilenen eserlerle taçlandırılıyor. En son teknolojilerin yardımıyla görsel ve işitsel bir şölen sunan Ayasofya Tarihi Müzesi, deneyime dayalı ve interaktif müzecilik konseptini bir adım daha öteye taşıyarak, küresel ölçekte diğer örneklerine öncülük ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde yürütülen ve DEM Müzecilik tarafından hayata geçirilen müze ile ilgili sorularımızı DEM Müzecilik CEO’su Eda Bildiricioğlu yanıtladı.
Proje nasıl başladı?
Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, İstanbul'un ve Türkiye'nin en önemli tarihi değerlerinden olan Ayasofya'nın zengin tarihini bütünsel bir perspektif ile yaşamak isteyenlere benzersiz bir deneyim sunuyor. Dünyanın günümüze kadar ayakta kalmış en önemli anıtsal mimari eserleri arasında yer alan Ayasofya-i Kebir Camii, hem mimarisi ve ihtişamı hem de işlevselliği açısından çok özel bir yere sahip.
Ziyarete ve ibadete açık olan bu yapı birçok farklı kültüre ev sahipliği yapmış, kilise olmuş, cami olmuş, 1700 yıl boyunca birçok hikâye biriktirmiş. Biz de bu hikâyeyi, “immersive” olarak adlandırdığımız en son görsel ve işitsel teknolojilerle anlatmak istedik. Ayasofya'nın 1700 yıllık hikâyesi bu yeni hikâye anlatma biçimi için olağanüstü zengin bir içerik sundu bizlere.
Ayasofya Tarihi Müzesi'ndeki görsel ve işitsel şölen, kreatif yönetim ekibi ile birlikte 58 dijital tasarım artisti, 4 sahne tasarım artisti, 8 ressam, 7 farklı besteci ile 8 müzisyen tarafından hayata geçirildi. Her deneyim salonu için ilgili döneme uygun görsel içeriklere, etnik enstrümanları çalan birbirinden farklı müzik grupları canlı olarak eşlik etti. Müzedeki hikâye anlatımı değerli sanatçımız Selçuk Yöntem ile hayat buldu. 23 farklı dilde hizmet veren müzeye gelen yabancı turistler de olumlu geri dönüşlerde bulunuyor.
Görme Çağı'nda teknoloji ön planda
Deneyim Müzeciliği’nin farkı nedir?
Tarihçiler ve akademisyenler geriye dönük olarak içinde bulunduğumuz çağı muhtemelen “Görme Çağı” olarak adlandıracak. Yapılan araştırmalar Y kuşağı bir konuya 12 saniye odaklanabilirken Z kuşağında bu sürenin yalnızca 8 saniye olduğunu gösteriyor. Z kuşağının ilgisini çekebilmek için en uygun yöntem video kullanımından geçiyor. 25 dakikada deneyimleme olanağı sunarak gençlere ulaşıyor, onlara kültürel ve tarihi mirasımızı aktarabiliyoruz.
Ne var bu yeni nesil müzeciliğin içinde?
Bir kere dijitalizasyon var, teknoloji var, mimari tasarım var ve hikaye anlatıcılığı var. Özetle, tarihin teknoloji yardımıyla yeniden canlandırılması ve izleyicilerin konuyu tüm duyuları ile anlamasını sağlayan bir sistemden bahsediyoruz. DEM, 34 yıllık teknoloji deneyimiyle kurulan, uçtan uca deneyim tasarımı yapan ve yeni nesil müzecilik anlayışını Türkiye’ye kazandıran bir şirket.
Deneyimsel ve interaktif müzecilik trendinin dünya çapındaki öncülerinden biriyiz. Kendimizi "Deneyim Uzmanları" olarak tanımlıyoruz. DEM olarak dünyanın önde gelen müze küratörleri, mimarları, sanat tarihçileri, görsel-işitsel deneyim tasarımcıları, arkeologları ve teknoloji uzmanlarıyla beraber çalışıyoruz. Tüm faaliyet alanlarımızın uygulandığı Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ve Efes Deneyim Müzesi, Türkiye’de deneyim müzeciliğinin ilk örneklerini oluşturuyor.
Gelecek dönem hedefleriniz ve yeni projeleriniz neler?
Türkiye’de hayata geçirdiğimiz müzelerle uluslararası arenada kazandığımız ödüller, bize dünyaya açılma konusunda daha fazla cesaret verdi. Bu eşsiz deneyimi Ortadoğu ve Avrupa’ya taşımak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. 2025'de Hierapolis Antik Kenti’nin hikayesini immersive teknolojilerle anlatacağımız müzemizin deneyim tasarımı üzerinde çalışmalar yürütüyoruz.