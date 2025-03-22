Ayasofya'dan geçmişten geleceğe bir bağlantı

Banu SEYHAN

Ramazan ayının birliktelik ve paylaşım ruhu, bu yıl İGA İstanbul Havalimanı'nda sergilenen çağdaş bir sanat eseri ile sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçılar Ertuğrul Güngör ve Faruk Ertekin tarafından tasarlanan bu eser, Ayasofya'nın ihtişamlı kubbesinden ilham alarak şekillendi. Mekâna çağdaş bir yorum kazandıran bu çalışma, geçmişin mimari ve sanatsal zenginliğini modern sanat diliyle buluşturuyor.

"Çağdaş bir perspektifle ele alındı"

CorridorWorks Küratörü Banu Seyhan'ın yönlendirdiği küratöryel süreç, Ayasofya'nın mimari estetiğini çağdaş bir sanat diliyle yeniden yorumlamaya odaklanıyor.

Eser, geometrik kompozisyonlar, ışık kullanımı ve soyut form anlayışı üzerine inşa edilerek tarih ile geleceği buluşturan bir anlatı oluşturuyor. Seyhan, Ayasofya’nın tarih ve estetiğinin keskin bir bütünlük sunduğuna dikkat çekerek, sanatçılarla birlikte bu mimari formu çağdaş bir perspektifle ele aldıklarını belirtiyor.

Eserde, İslam sanatının temel unsurları olan simetri, ritim ve tekrar, çağdaş sanatla harmanlanarak işlenmiş.