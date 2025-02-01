Aydınlanma kutbundan merhamet kutbuna hicret eden bir münevver: Alev Alatlı

Recep ERÇİN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından “Türkiye Nöbetinde Bir Münevver: Alev Alatlı Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyumun açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, “Alev Alatlı’nın ‘Düz akılla anlaşılmaz, pergele cetvele gelmez’, ‘kendine has bir kimliği vardır’ dediği Türkiye, gerçekten dünyada modern dünya tarihinde ön açıcı, örnek teşkil edici tarzda özgürleşme, büyüme, bilinçlenme ve varoluş mücadelesi veriyor” ifadelerini kullandı.

Alev Alatlı’nın güneşin battığı diyarlardan doğduğu diyarlara, aydınlanma kutbundan merhamet kutbuna hicret etmeye çalışan, hakikati arayan bir entelektüel olduğuna dikkat çeken İletişim Başkanı Altun, “Onun gözünde hakikat, krizlerden krizlere savrulduğumuz bu adaletsiz dünyada korunması gereken en önemli değerdir. Milletimizin hakikat ile takat arasında bir mücadele verdiğini söyler ve hakikat ile takat arasındaki, milletimizin bu mücadelesinde milletimize omuz verir, milletimiz için dertlenir” ifadelerini kullandı.

“Bilgi tekeli kırılacak” öngörüsü gerçekleşiyor

İletişim Başkanı Altun, Alatlı’nın 2000’li yıllarda “postmodern faşizm” dediği yeni dünya düzeninin çok can yakacak olsa da başarılı olamayacağını söylediğini anımsatarak, “Birilerinin kürsülerden ‘Bütün dünyayı yerle yeksan edeceğiz’ dediği, yani bizim dünyamızı, İslam dünyasını ‘Yerle yeksan edeceğiz’ dedikleri bir dönemde, Amerikan Başkanı’nın çıkıp tehditler savurduğu bir dönemde ‘çok can yakacak olsalar da bu düzenin sahiplerinin başarılı olamayacağını’ söylemiş, söyleyebilmiştir. Bunu söylerken postmodern faşizmin elindeki en önemli imkânlardan biri olan bilgi tekelini 20 yıl içerisinde kırabileceğimizi de söylemiştir. Elbette bunun için ‘Yepyeni bilgi telakkisine ihtiyacımız var’ demiştir ve sadece bunu söylemekle yetinmemiştir. Bu bilgi telakkisini inşa etmek için de çok yoğun şekilde çalışmıştır. Bu çerçevede bir eğitim neferi, kültür işçisi olarak büyük gayret ortaya koymuştur. Kapadokya Üniversitesi, bunun bir örneğidir” mesajı verdi.

“Annemle hiç tatil yapmadım”

Sempozyuma söz alan, Alatlı’nın kızı, aynı zamanda Alev Alatlı Eğitim ve Sağlık Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Funda Firuz Aktan, annesinin kaytarmadan çalışmayı öğütlediğini ifade ederek, “Annemle hiç tatil yapmadım. Annemi tatile giderken görmedim. Kendisini bilgi ile donatmayan kişilerin başkasına faydalı olamaz, derdi” ifadelerini kullandı.