Bakan Ersoy, Dünya Fikri Mülkiyet Günü'nü kutladı

Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, yaratıcı emeğin gücünü ve önemini bir kez daha hatırlıyoruz." ifadesini kullandı.

26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü'nü kutlayan Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Dünya Fikri Mülkiyet Günü'nde, bu yılın teması olan 'Fikri Mülkiyet ve Müzik' çerçevesinde insanlığı iyileştiren, birleştiren ve geliştiren müziğin korunmasında fikri mülkiyet haklarının taşıdığı değeri vurguluyoruz. Bakanlık olarak kreatif sektörlerin güçlü bir fikri mülkiyet sistemiyle büyüyeceğine inanıyor, bu alandaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Tüm sanatçılarımıza, eser sahiplerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızla."