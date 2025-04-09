Bakan Ersoy, Endonezyalı mevkidaşı Zon ile görüştü

Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'de ağırlanacak Endonezya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun ziyareti öncesinde, Bakan Zon ile bir araya geldiklerini belirtti.

Görüşmede, ülkeler arasındaki kültürel ilişkilerin daha da güçlendirilmesine yönelik iş birliği alanlarını ele alındıklarını aktaran Ersoy, "Kültür diplomasisinin etkisini artıracak ortak projeler, 2025 yılında karşılıklı olarak kutlamaya başladığımız kültür yılı kapsamındaki programlarımız ve kültürel miras alanındaki bilgi paylaşımları gibi pek çok başlıkta verimli istişarelerde bulunduk. Sayın Bakana nazik ziyaretleri ve yapıcı katkıları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.