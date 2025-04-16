Bakan Ersoy, İtalya Kültür Bakanı Giuli ile görüştü

Bazı temaslar için İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Bakan Ersoy, İtalyan Bakan Giuli ile görüştü.

Bakanlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Ersoy ve Giuli görüşmesinde, iki ülke arasında özellikle kültürel alandaki işbirliğinin arttırılması, atılacak ortak adımlar ve karşılıklı bilgi aktarımı konuları ele alındı.

İki bakanın ayrıca Kolezyum'daki "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisinin ardından yapılacak yeni sergilere dair fikir teatisinde bulunduğu öğrenildi.

Bakan Ersoy, sabah saatlerinde de İtalya Turizm Bakanı Daniela Santanche ile bir görüşme yapmıştı.