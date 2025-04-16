Bakan Ersoy, İtalya'daki Göbeklitepe sergisinin kapanış törenine katıldı

Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği, Büyükelçilik Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile İtalya Kültür Bakanlığı, Kolezyum ve Roma Forumu Arkeolojik Sahası Direktörlüğü ve Türk Hava Yolları'nın (THY) katkılarıyla 24 Ekim 2024'te açılan sergiyi ziyaret etti.

Sergiyi gezen ve yetkililerden bilgi alan Ersoy, daha sonra serginin kapanış törenine katıldı.

Kapanış töreninde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kolezyum ve Roma Forumu Arkeolojik Sahası Direktörü Alfonsina Russo, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Türkiye’nin önceki Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Neslihan Altay'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli hazır bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Kolezyum'daki "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisiyle bir yanda insanlığın yolunu ve yönünü belirleyen yaşam tarzı, inanç ve düşünce tarihine dair kabul edilmiş bilgileri ve fikirleri değiştiren 12 bin yıllık Göbeklitepe ile dünya tarihindeki sayısız değişimin ve dönüşümün merkezinde yer almış Roma İmparatorluğu’nun görkemli simgesi, yaklaşık 2 bin yıllık Kolezyum’un bir araya geldiğini ve bunun tarihi bir buluşma olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Dünya Mirası listesinde olan Göbeklitepe'yi bütün hikâyesiyle açığa çıkarmayı, korumayı ve tüm dünyada tanıtmayı önemsediklerini aktaran Ersoy, "Yine bu sebepledir ki Türk ve dünya arkeoloji tarihinin en kapsamlı projelerinden biri olarak hayata geçirdiğimiz ‘Geleceğe Miras’ projesi dahilinde Göbeklitepe başta olmak üzere birçok Neolitik yerleşimi barındıran Şanlıurfa'yı, dünya Neolitik Çağ araştırmalarının merkezi haline getiriyoruz. İnsanlığın ortak mirasına birlikte sahip çıkılması gerektiğine de inanıyoruz. 2021 yılında, ‘Taş Tepeler: Büyük Dönüşümün Coğrafyası’ çatısı altında ‘Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırmaları Projesi’ni bu bilinçle hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Kapanışını yapmakta olduğumuz ‘Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi’ sergisi de ‘Taş Tepeler: Büyük Dönüşümün Coğrafyası’ projesinin bir ayağıydı. Vizyonumuzu bizimle paylaşan İtalyan makamlarıyla işbirliğimizin, Türk ve İtalyan bilim insanlarının ortak çalışmasının bir ürünü olan bu serginin gördüğü ilgi, birlikte attığımız adımın ne denli değerli, güçlü ve doğru olduğunu göstermiştir. Sergimiz 6 milyonu aşkın kişi tarafından ziyaret edilmiş; küresel ölçekte geniş kitlelere ulaşarak Göbeklitepe'nin tanınırlığını artırmıştır. Yeni sergilerle insanlığın bu ortak mirasını, dünyanın dört bir yanındaki insanlarla buluşturmayı sürdüreceğiz."

Ersoy'dan İtalya'da yeni sergiler açılacağı müjdesi

Türkiye ve İtalya'nın; dünyanın en görkemli imparatorluklarının varisleri, insanlık medeniyetinin sayısız mirasının emanetçisi olarak önemli sorumluluklar omuzladığını dile getiren Ersoy, "Bu sorumlulukları yerine getirirken, ilişkilerimizi daha da güçlendirmek adına işbirliğimizi sürdürecek ve farklı projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bunun bir göstergesi olarak bu yıl haziran ayında Kolezyum Arkeolojik Parkı Direktörlüğünün düzenleyeceği ‘Magna Mater’ sergisinde Türk müzelerinden de eserlerin yer alacağı haberini vermekten mutluluk duyuyorum. Yine işbirliğimizin bir nişanesi olarak Roma’da Troya temalı bir sergi açmak üzere İtalyan makamlarıyla çalışmalara başladığımızı memnuniyetle belirtmek isterim. Bu proje aracılığıyla Roma ile Troya arasındaki binlerce yıllık tarihi bağı bir kez daha güçlü bir şekilde ortaya koymuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, serginin hayata geçmesinden ötürü Russo, önceki Büyükelçi Gücük, Göbeklitepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, THY ve Kolezyum çalışanlarına teşekkür etti.

Büyükelçi Ülgen: "Büyük bir umut ve heyecanla doluyum"

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ülgen de göreve henüz çok kısa süre önce başladığını belirterek, "Çok olumlu bir gündemle yeni görev yerime başlamaktan büyük heyecan duyuyorum. Sayın Bakanımızın bu serginin kapanışına teşrif etmesi vesilesiyle muhataplarıyla yaptığı görüşmelere şahit oldum. Büyük bir umut ve heyecanla doluyum." dedi.

Ülgen, "Sayın Bakanımızın, bugün hem kültür hem de turizm bakanıyla yaptığı görüşmelerde iki ülke ilişkilerinin mükemmel seviyesini ve bunu daha yukarıya çıkarmak üzere atılacak adımları konuştular. Ben inanıyorum ki, en kısa sürede bu ülkelerin liderleri seviyesinde de bu sözleri hayata geçirmek üzere, taahhütleri hep birlikte duyacağız, şahit olacağız." diye konuştu.

Russo: "Bizim gördüğümüz bilanço, bu serginin büyük bir başarıya ulaştığı yönünde"

Kolezyum ve Roma Forumu Arkeolojik Sahası Direktörü Alfonsina Russo da törende yaptığı konuşmada, Bakan Ersoy’a ve heyetine serginin kapanış merasimine bizzat iştirak ettiği için teşekkür etti.

Bu sergiyle tarihin sıfır noktası Göbeklitepe ile tarihin en ikonik yapılarından Kolezyum’u bir araya getirdiklerini dolayısıyla iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirdiklerini dile getiren Russo, "Bu serginin gerçekleştirilmesi hem ülkelerimiz hem de İtalya ve Türkiye halkı arasında hem iki ülke arasında dostluğun nişanesi olmuştur. Eminim ki bu işbirliğini en güzel şekilde sergiledik." diye konuştu.

Russo, bu serginin bir bilançosunu çıkarttıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bizim gördüğümüz bilanço, bu serginin büyük bir başarıya ulaştığı yönünde. Dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca ziyaretçiyi ağırladı bu sergi. Kolezyum içerisinde Göbeklitepe'yi bu şekilde dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle, sanatseverlerle ve kültürseverlerle buluşturmuş olduk. 24 Ekim 2024 tarihindeki açılıştan itibaren 6 milyon ziyaretçinin bu sergiyi ziyaret etmiş olduğunu gördük."