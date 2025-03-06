Bakan Mehmet Nuri Ersoy: 40 yıldır süren telif sorunu hakkaniyete uygun çözümlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile gastronomi tesisleri ve müzik meslek birlikleri arasında 'Müzik Lisansına İlişkin İşbirliği' protokolü imzalandı.

İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen protokol imza törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilgili kurumların başkanları, çok sayıda sanatçı ve davetli katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törendeki konuşmasında, protokolü lokanta, restoran, kafe ve eğlence tesisleri gibi büyük müşteri kitlesi olan ve müzikten faydalanan işletmelerin yıllardır yaşadığı telif anlaşmazlıklarının çözümünde önemli bir eşik olarak gördüklerini ifade etti.

Ersoy konaklama tesislerine yönelik uygulamaları gibi bu işbirliğinin de hem müzisyenlerin hak ettikleri telif gelirine ulaşmasına hem de gastronomi işletmelerinin hizmet kalitesine ve müşteri memnuniyetine önemli katkılar sunacağını dile getirdi.

'42 yıllık bir geçmişe sahip'

Bakan Ersoy, telif hakkı sahiplerini temsil eden meslek birliklerini paydaşları olarak gördüklerini belirterek, sanatçıların bireysel çabalarıyla kendi haklarını takip edebileceği alanların olmamasının toplu lisans sistemini doğurduğunu ve bunun çok büyük bir problem olduğuna değindi.

İşbirliği anlaşmasıyla ilgili sektörlerin ve temsilcilerinin problemlerinin ortadan kalkacağını söyleyen Bakan Ersoy, şunları ifade etti: ’’Müzik sektörü meslek birlikleri, bu sistemin en köklü ve güçlü aktörleri olarak binlerce hak sahibini, milyonlarca şarkı ve on binlerce kullanıcıyı bir araya getirmekte ve telif sisteminin işlemesini sağlamaktadır. Bu sayede hak sahipleri telif gelirine ulaşabilmekte, kullanıcılar ise dünya müzik repertuarından yararlanma hakkını elde etmektedir. Aslen toplu lisanslama sistemi ülkemizde 42 yıllık bir geçmişe sahip. Ancak böylesi uzun bir süreye rağmen özellikle otel, restoran, kafe gibi halka açık yerlerin lisanslanmasındaki anlaşmazlıklar, çeşitli nedenlerle bugüne kadar çözülememiştir."

Ersoy, kendilerinin bu anlaşmazlıkları gidermek ve koruma-kullanma dengesine dayanan bir telif hakları sistemini tesis etmek için 2023 yılında önemli bir adım attıklarını belirterek "Müzik meslek birliklerimiz MESAM, MSG, MÜYAP, MÜYORBİR, MÜZİKBİR, MÜYABİR, TSMB ve konaklama tesislerini temsilen TÜROFED ve TUROB ile iş birliği içerisinde, konaklama tesislerinde müzik lisans belgesi uygulamasını başlattık. Bu işbirliği, her iki taraf için de son derece olumlu sonuçlara hızlı şekilde ulaşmamızı sağlamıştır." dedi.

'Telif geliri 2 milyar TL'yi aştı'

Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda faaliyete geçirilen bu gibi gelişmelerin toplumun bütün kesimlerinde telif hakları bilincinin yaygınlaşacağına ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunacağına inandığını söyledi.

Uygulama kapsamında konaklama tesislerinin indirimli bedellerle, eşit şartlarda, tek noktadan kolay bir şekilde müzik lisansına ulaşabilmelerini sağlandığının altını çizen Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Lisanslama sisteminin bu şekilde tabana yayılması ise eser sahibi ve sanatçıların elde ettiği telif gelirinde ciddi bir artışı beraberinde getirmiştir. Son iki yıldaki bu artış yüzde 345 gibi rekor bir seviyeye ulaşmıştır. 2024 yılı sonu itibarıyla müzik meslek birliklerinin telif geliri 2 milyar 210 milyon TL’yi aşmış durumda. Lisanslı otel sayısı ise uygulama öncesine göre 7 kat artışla 14 bine ulaştı. Ayrıca, turizm ve müzik sektörleri açısından olumsuz sonuçlar doğuran ve yargıya da yansıyan anlaşmazlıkları yine bu uygulamamız ile sonlandırmış olduk. Bakınız uygulamadan önce, telif ihlalleri sebebiyle meslek birliklerinin konaklama tesisleri aleyhinde başlattığı 5 bin tane hukuki işlem bulunuyordu. Müzik lisans belgesi uygulaması sonrasında ise hakkında hukuki işlem başlatılan tek bir konaklama tesisi bile bulunmamaktadır. Böylece, telif hakkı sahipleri ile konaklama tesisleri arasında 40 yıldır süregelen sorun, hakkaniyete uygun bir şekilde çözümlenmiştir."

Sektör temsilcileri ne dedi?

MÜZFED Başkanı Bülent Forta, "Telif yürüyüşü kanayan bir yaraydı. Türkiye’de mevcut müzik kültürünün dünyaya taşınması ve telif hayatında dünya ile rekabet edebilmesi için bu tür adımları çok değerli buluyoruz ve bu süreçte desteği olan herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Burhan Şeşen ise "Hayatımda belki ilk defa devletin müzisyenlerin yanında olduğunu görüyorum." diyerek Bakan Ersoy’a teşekkür etti.

TURYİD Başkanı Kaya Demirer ise müziğin gastronomiyle ayrılmaz bir ikili olduğunu vurgulayarak "Yemek ve Müzik... Bedeni besleyen tatlarla, ruhu besleyen müzik ayrılmaz bir ikilidir. Bugün başka bir medeniyetin imzaları atılıyor ve uzun yıllardır çözüm bekleyen çok önemli bir sorun nihayet sonuca ulaşıyor. Sanatçıların yasal haklarını koruyan bu anlaşma sektör adına çok önemli bir gelişmedir." dedi.

'20 yıldır bu konuyla uğraşıyorum'

TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl "20 yıldır bu konuyla uğraşıyorum, nihayet çözüme ulaştık." diyerek protokolün önemine dikkati çekti.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, bu tarihî anlaşmanın Kültür ve Turizm Bakanlığının vizyoner adımlarıyla gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi: "Telif hakları konusunda adil, eşitlik esaslı yeni bir uygulama benimsenerek turizm tesislerinde 'Müzik Lisansı' ibraz zorunluluğu getirilmiştir. Bu, sanatçı haklarını koruma adına çok önemli bir ilerlemedir."