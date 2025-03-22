Bakan Mehmet Nuri Ersoy: Özgün kimliğimizle dünyanı güçlü ve lider öznesi olacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevruz kutlamaları kapsamında TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev'in yumurta tokuşturmasıyla başlayan görüşme, konuşmaların ardından TÜRKSOY heyetinde yer alan sanatçıların müzik dinletisi ile sona erdi.

Coğrafi sömürgelerin yerini zihinsel sömürülerin aldığı teknoloji ve iletişim çağında, birçok ülkenin başka kültürlere ait değerleri sahiplenmenin, sahte bir tarih yazmanın peşinde olduğunu gördüklerini belirten Bakan Ersoy, Türk dünyasının bu anlamda en çok saldırıya uğrayan, tarihinden ve kültüründen koparılmaya çalışılan topluluk olduğunu dile getirdi. Türk dünyasının kültür ve tarih hafızasını canlı tutma konusundaki kararlılığını vurgulayan Bakan Ersoy, “Küresel kimliğin bir nesnesi değil, özgün kimliğimizle dünyanın güçlü ve lider bir öznesi olacağız” dedi. Kültürel sömürgecilikle olan mücadeleye vurgu yapan Ersoy, Nevruz’un Türk dünyasının kadim köklerinden beslenen bir anlayışı temsil ettiğini belirtti.

Atalarımızın, doğanın canlandığı bu dönemi ‘yeni gün’ adıyla kutlayarak ona kut atfettiğini, önem verdiğini ifade eden Ersoy “Nevruz, atalarımızın yaşadıkları dünyayla nasıl bütünleştiğini, doğayı ne denli iyi tanıyıp ona nasıl uyum sağladıklarını, hayata verdikleri değeri ve neticede bütün bunları nasıl muazzam bir yaşam biçimine dönüştürdüklerini gösteren binlerce yıllık bir aynadır" diye konuştu. Nevruz’un, altında yatan bu köklü tarih ve kültürle yaşatılarak Türk dünyasının kadim geçmişine açılan bir kapı olarak görülmesi gerektiğini söyleyen Ersoy, bu farkındalık ve bilince sahip olunmasını önemsediğini dile getirdi.

“Omuz omuza birlikte ilerleyeceğiz”

TÜRKSOY'un 32 yıldır verdiği mücadele ile Türk dünyasının kalbinde yer ettiğine de vurgu yapan Ersoy, "Dünya döndükçe, çocuklarımızın öz kimliğini bütün zenginlik ve çeşitliliğiyle bilmesini sağlamak kesinlikle ödün vermeyeceğimiz bir sorumluluktur" dedi. Ersoy, "Ellerden düşmeyen, ceplerden eksik olmayan teknoloji ürünlerinden yayılan ve tabiri caizse mankurtlaşmaya sebep olan virüslerle mücadele ediyoruz." ifadelerini kullanarak, Türk dünyasının kimliğini koruma noktasında gösterdiği hassasiyete dikkat çekti. Bakanlığın, TÜRKSOY'un çalışmalarına verdiği desteği vurgulayan Ersoy, "Nasıl ki masada hedefi ve amacı birlikte belirliyoruz, sahaya inildiğinde de omuz omuza birlikte ilerleyeceğiz." dedi. Türk dünyasının Nevruz Bayramı’nı kutlayarak TÜRKSOY’un çalışmalara sunduğu katkı için teşekkür eden Bakan Ersoy, "Masadan cepheye, kalemden kelama, sanattan siyasete tarih boyunca Türk milletinin varlık mücadelesine kanını, terini, ömrünü vakfetmiş bütün geçmişlerimizi rahmetle, saygıyla ve minnetle yâd ediyorum" dedi.

“Nevruz, Türk’ün Töresi, Türk’ün Bayramıdır”

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ise “Nevruz, sadece baharın gelişi değil; Türk’ün töresi, Türk’ün bayramıdır. Asırlardır Türk Dünyası’nda kardeşliği, birliği, bereketi ve dirilişi simgeleyen bu köklü gelenek, bizleri ortak kültürel hafızamızda buluşturan güçlü bir bağdır” ifadelerini kullandı. Nevruz’un, 2009 yılında UNESCO tarafından ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi girdiğini anımsatan Ersoy, “2010 yılında ise Birleşmiş Milletler tarafından ‘Uluslararası Nevruz Günü’ olarak ilan edilmesi, bu bayramın dünya kültürleri arasında da özel bir yer edindiğinin en somut göstergesidir” açıklamasını yaptı.