Bakan Yardımcısı Yazgı: Hatay'a güzel kütüphaneler yapmayı borç edindik

Yazgı, burada yaptığı konuşmada, kütüphanelerin çocukların ve gençlerin doğru bilgiye en doğru ve güvenilir kaynaklardan ulaşabildiği yerler haline geldiğini söyledi.

Hatay'ın kendileri için çok önemli olduğunu belirten Yazgı, bu güzel coğrafyada güzel kütüphaneler yapmayı kendilerine borç edindiklerini dile getirdi.

Depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tüm kurumların işbirliğiyle yeniden ayağa kalktığını ifade eden Yazgı, her geldiklerinde daha da güzelleşen kentin çok kısa sürede eski günlerine kavuşacağını belirtti.

Afetin ardından kütüphanelerle ilgili çok hızlı şekilde çalışmalar yaptıklarını dile getiren Yazgı, şöyle devam etti:

"Deprem dediğimiz şey sadece binaların yıkımları değil. Tabii ki çok büyük kayıplar verdik, mekanları cennet olsun inşallah. Bunun yanı sıra buradaki o gençlerimizin travmasını, yaşadıkları o acı olayı bir şekilde atlatması için de sosyalleşmeleri gerekiyordu. Kitap okumaları, arkadaşlarıyla sohbet etmeleri, beraber çay içmeleri gerekiyordu. Geleceğe dönük sınavlarına hazırlanmaları gerekiyordu. O yüzden hızlı bir şekilde kütüphaneleri, çalışma alanlarımızı güzelleştirmeye, yenilerini yapmaya çalıştık. Hamdolsun bunda da çok güzel bir yere geldik."

Yazgı, hep birlikte zorlukları aşmak için sarf ettikleri büyük çabanın bu güzel eserlerle taçlanmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kütüphaneleri hem ilim ve irfan yuvası hem de güvenli sosyalleşme alanları olmaları dolayısıyla özel bir yere koyduklarını belirten Yazgı, şunları ifade etti:

"Kültür merkezlerimiz ve gençlik merkezlerimiz de önemli ama buradaki gençlerimizin mutluluğu bizim için her şeyden önemli. Yaklaşık 1400 metrekarelik çok güzel bir kütüphanemiz oldu. Gençlerimizin buradaki mutluluğunu duymak bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Bunun gibi Yayladağı'mızda bu çocuklarımızın o koridorlardaki sevinçleri, şenlikleri bizi inanılmaz duygulara yönlendiriyor."

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın'ın konuşmalarının ardından kütüphanenin açılışı yapıldı.

Açılışın ardından protokol üyeleri kütüphaneyi gezerek bir araya geldikleri çocuklara hediyeler verdi.

Bakan Yardımcısı Yazgı ve beraberindeki protokol üyeleri, daha sonra Yayladağı Belediyesi 18 Mart Çanakkale Şehitleri Müzesi'ni ziyaret etti.