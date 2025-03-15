Band Grup Pazarlama Direktörü Gözde Bulut: Sürdürülebilir turizm için sanat önemli

Zühre KURT

Sanatın yalnızca izlenen bir olgu olmaktan çıkıp katılımcı bir deneyime dönüşmesini sağlayan ArtEscape sanatçıların katılımıyla hayata geçiriliyor. Bu etkinlik ile otel misafirleri sanatçılarla birebir etkileşim kurma, üretim süreçlerine dahil olma ve sanatı daha derinlemesine keşfetme fırsatı buluyor. Resim, seramik, yerleştirme, kolaj, dijital sanat, video art ve NFT gibi farklı sanat türlerinde 25 sanatçının özgün eseri, ArtEscape kapsamında Bayou Villas'ta sergileniyor.

Seçkide eserleri yer alan sanatçılar arasında Ahmet Çerkez, Ali Şentürk, Anne Kari Odegard, Bora Başkan, Burçin Başar, Camila Rocha, Çağla Köseoğulları, Defne Tesal, Eda Soylu, Emin Mete Erdoğan, Erinç Seymen, Erman Özbaşaran, Hamza Kırbaş, Hasan Pehlevan, Ilgın Seymen, Merve Şendil, Serdar Acar, Sevim Kaya, Sinan Logie, Süleyman Yılmaz, Uğur Daştan, Umut Toros ve Yonca Karakaş bulunuyor.

Metex Studio Erk'in kurucu ortağı iç mimar Hüray Erk ile tasarlanan Bayou Villas'ın sanat seçkisi, mimari, iç mimari ve peyzaj tasarımıyla bütünleştirilerek estetik kurguyla oluşturuldu. Bayou Villas'ın farklı disiplinlerden eserlerin yer aldığı sanat koleksiyonu, insan, doğa, zaman ve yaşam ilişkisini sorguluyor. Seçki, hem kariyerinin başında olan genç sanatçılara alan açarken hem de uluslararası bilinirliği olan ve Türkiye'de sanat alanında tanınan isimleri bir araya getiriyor.

"Sanatı içinde yaşanan bir unsur haline getirmek istedik"

Band Grup Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Gözde Bulut, özel olarak seçilmiş çağdaş sanat eserleriyle donatılan Antalya Bayou Villas'ın galeri gibi değil, yaşayan sanat mekanı olarak tasarlandığını söyledi. Sanatın sürdürülebilir turizmin en önemli bileşenlerinden biri olduğuna dikkati çeken Gözde Bulut, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bayou Villas'taki sanat koleksiyonu ve ArtEscape gibi etkinlikler, sürdürülebilir turizme 3 farklı açıdan katkı sağlıyor; kültürel, çevresel ve ekonomik sosyal sürdürülebilirlik. Öncelikle kültürel sürdürülebilirlik açısından sanat, hem yerel kültürün hem de çağdaş sanatın korunmasına katkıda bulunuyor. Turizmi sadece konaklama deneyimi olmaktan çıkarıp misafirlerin bulundukları bölgenin sanatsal ve kültürel dokusunu keşfetmelerini sağlıyor. Çevresel sürdürülebilirlik boyutunda ise sanatın doğayla iç içe deneyim sunması, misafirlerin çevreye olan duyarlılığını artırıyor. Ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik açısından sanat, sanatçılar için yeni mecra yaratıyor ve onların üretimlerini ekonomik olarak sürdürebilmelerine destek oluyor. Sanatı merkeze alan turizm anlayışı, geleneksel tatil konseptlerine alternatif sunarak, daha bilinçli ve seçici turist profiline hitap ediyor."

Bulut, sanatın turizmin yalnızca tüketim odaklı sektör olmasının önüne geçtiğini ve sektöre daha derin ve kalıcı boyut kazandırdığını belirtti. Sanatsal çalışmaların Bayou Villas ve Lara Barut Collection'da yıl boyunca farklı projelerle misafirlerle buluştuğunu aktaran Bulut, "6 yıldır düzenlenen Lara Barut Collection Çağdaş Genç Sanatçılar Buluşması, genç yeteneklere eserlerini sergileme fırsatı sunarken, sanatın otel deneyimini nasıl dönüştürebileceğini gösteriyor" şeklinde konuştu.

"Seçki, bütüncül bakış açısını yansıtan özenli yerleşim planına sahip"

Sanat danışmanı Gözde Ulusoy ise güncel olarak sanatı takip eden projenin iç mimari, Metex Studio Erk'in kurucu ortağı Hüray Erk ve Bayou Villas'ın sahibi Ahmet Barut'la birlikte projeyi geliştirdiklerini anlattı. Ulusoy, düşünce ve üretimin farklı katmanlarını barındıran seçkiye dair, "Disiplinleri birbirinden farklı olan ve dolayısıyla renk ve forma olan yaklaşımları, irdeledikleri meseleleri de farklılıklar gösteren eserlerin yer aldığı seçki, sanatçıya ve üretim biçimine saygılı bir yaklaşımla, kavramsal altyapısı ve estetik dili açısından birbiriyle uyumun gözetildiği, bütüncül bakış açısını yansıtan özenli yerleşim planına sahip" dedi.