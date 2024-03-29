Bellini’nin Fatih Sultan Mehmet’i “Ah Güzel İstanbul” sergisinde

Fatih Sultan Mehmet'in portresi gibi değerli eserlerin yanı sıra, Osmanlı denizcilik mirası ve dünyanın en eski işlevini sürdüren tersanelerinden biri olan Haliç Tersanesi'nin tarihi de sergide önemli bir yer tutuyor. İstanbul Sanat Müzesi'nin açılış sergisi olan "Ah Güzel İstanbul", İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Ekrem İmamoğlu'nun koleksiyonu da dahil olmak üzere on farklı koleksiyonun 300'ü aşkın eserini bir araya getiriyor.

"Ah Güzel İstanbul" sergisi, şehrin kültürel zenginliğini yansıtan çağdaş sanat eserlerinden oluşan İstanbul'un en kapsamlı sergilerinden biri olarak dikkat çekiyor. Sergi, ziyaretçilerini 3 Eylül tarihine kadar İstanbul'un yeni sanat merkezi İstanbul Sanat'ta ağırlıyor.

Haliç Tersanesi’nde kapılarını açan ve şehrin kültürel hayatına yeni bir soluk getiren İstanbul Sanat bünyesinde yer alan İstanbul Sanat Müzesi, farklı koleksiyonları ve kurumları bir araya getiren “Ah Güzel İstanbul” sergisine ev sahipliği yapıyor. Kolektif bir çabanın sonucu olarak hazırlanan sergi; aralarında Bilge Koleksiyonu, Dr. Şükrü Bozluolcay Koleksiyonu, İBB Koleksiyonu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Koleksiyonu, yem Koleksiyonu, Lale-Cengiz Akıncı Koleksiyonu, Mustafa Taviloğlu Koleksiyonu, Meir Dalva Koleksiyonu, Merey Koleksiyonu ve Ulaş Değirmenci Koleksiyonu’nun da yer aldığı, sanat dünyasının önde gelen koleksiyonlarını izleyicilerle buluşturuyor.

Farklı dönemler, farklı katmanlar ve ifade biçimleri arasında gezinerek İstanbul’un sanatsal birikiminin izlerini süren “Ah Güzel İstanbul” sergisi kapsamında, İBB’nin, esasında İstanbullulara ait olan zengin koleksiyonu da sanatseverlerle buluşuyor. Sergidekien özel karşılaşmalardan biri ise İBB koleksiyonunun eşsiz parçalarından; İstanbul’un Fatih’inin portresinin kendi şehrinde, Fatih’in emaneti olan tersanede yeniden görünür kılınarak İstanbullularla bir araya gelmesi…

Gentile Bellini’nin atölyesinde resmedilen Fatih Sultan Mehmet’in portresinin önemi ve özelliği, 15.yüzyıla tarihlenen üç yağlıboya tablodan biri olması. “Ah Güzel İstanbul” sergisi izleyicilere, Fatih Sultan Mehmet’in portresinin yanı sıra İtalyan ressam Cristofano Dell’Altissimo imzalı Kanuni Sultan Süleyman tablosunu ve Costanzo da Ferrara imzalı Fatih Sultan Mehmet'in madalyonunu da görme imkânı sunuyor.

İstanbul Sanat Müzesi’nde devam eden “Ah Güzel İstanbul” sergisinde; Süleyman Seyyid, Hoca Ali Rıza, Şehzade Abdülmecid Efendi, Halil Paşa, Avni Lifij, Feyhaman Duran, İbrahim Çallı, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Komet, Avni Arbaş, Eren Eyüboğlu, Fikret Mualla, Hikmet Onat, Fahrelnissa Zeid, Şevket Dağ, Zeki Kocamemi, Burhan Doğançay, Cihat Burak, Hamit Görele, Naile Akıncı, Mehmet Güleryüz, Ferruh Başağa, Neşe Erdok, Tevfik Fikret, Recaizade Mahmut Ekrem, Mıgırdiç Civanyan, Mihri Hanım, Sabri Berkel, Hale Asaf, Fikret Otyam, Selma Gürbüz gibi Türk resim sanatının kıymetli sanatçılarından 300’ün üzerinde eser izleyici karşısına çıkıyor.

“Ah Güzel İstanbul” sergisi, 3 Eylül 2024 tarihine kadar Pazartesi hariç her gün 10.00 19.00 saatleri arasında İstanbul Sanat Müzesi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. Dünyada işlevini aktif olarak sürdüren en eski tersanelerden biri olan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları A.Ş.’ye bağlı olarak hizmet vermeye devam eden Haliç Tersanesi, İstanbul’un yeni kültür sanat ve yaşam merkezi İstanbul Sanat’a ev sahipliği yapıyor.

Kapsamlı restorasyon çalışmalarını tamamlayan İBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve yeniden işlevlendirme sürecini üstlenen İBB Miras’ın örnek teşkil eden bir dönüşüme imza attığı tarihî tersane, İstanbul Sanat Müzesi adıyla kapılarını açan, şehrin ilk kamusal çağdaş sanat müzesinin yanı sıra festival alanı, performans sanatları merkezi, çocuk sanat atölyesi restoran, müze mağazası gibi sosyal mekânlar da kazandı. Osmanlı’nın 600 yıllık denizcilik mirası, İstanbul’un fethinin mimarı Fatih Sultan Mehmet’in emaneti Haliç Tersanesi, bundan böyle tersane işlevinin yanında yeni bir yaşam merkezi olarak da kent hayatının ayrılmaz bir parçası olmayı sürdürecek.