BKM'den 30. yılına özel kitap: 'Yönetmen Yılmaz Erdoğan: Sinema Benim Çocukluk Arkadaşım'

Beşiktaş Kültür Merkezi'nin 30. yaşına özel olan ve hazırlığı yaklaşık bir yıl süren projede, Yılmaz Erdoğan'ın ilk filmi Vizontele'den bugüne yönettiği filmleri ve sinemaya bakışı ele alındı.

BKM CEO'su Zümrüt Arol Bekçe'nin proje yaratıcısı olduğu kitabı sinema eleştirmeni Mehmet Açar ile sinema yazarı Senem Erdine hazırladı; tasarımını ise grafik sanatçısı Bülent Erkmen üstlendi.

Nehir söyleşi tarzında hazırlanan kitap iki bölümden oluşuyor. İlk bölüm Mehmet Açar'ın, Yılmaz Erdoğan'la sinemaya, yönetmenliğe, filmlerine ve gelecekte çekmek istediği projelere yönelik söyleşiyi kapsarken, ikinci bölümde ise Erdoğan'ın yönettiği "Vizontele", "Vizontele Tuuba", "Organize İşler", "Neşeli Hayat", "Kelebeğin Rüyası", "Ekşi Elmalar", "Tatlım Tatlım" ve "Organize İşler Sazan Sarmalı" filmleri yer alıyor.