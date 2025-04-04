Bollywood'un efsane isimlerinden Manoj Kumar hayatını kaybetti

Oyunculuğu ve vatan temalı filmleriyle tanınan Hint aktör, senarist ve yönetmen Manoj Kumar, Hidistan’ın finans başkenti Mumbai’de 87 yaşında hayatını kaybetti.

Hayatını kaybettiği Kokilaben Dhirubhai Ambani Hastanesi’nden Dr. Santosh Shetty, Kumar’ın ileri yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle öldüğünü duyurdu.

Oğlu Kunal Goswami, ANI haber ajansına yaptığı açıklamada, babasının uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini açıkladı.

Manoj Kumar, kendisini 1960’lı ve 1970’li yıllarda şöhrete taşıyan zengin bir vatanseverlik temalı film mirası bıraktı.

'Hint sinemasının ikonu'

Asıl adı Harikrishan Goswami olan Kumar, 1937'de Hindistan'ın kuzeybatısında Pencap eyaletinde dünyaya geldi.

Shaheed, Roti Kapada Aur Makaan ve Kranti gibi filmlerle Hint film endüstrisinde kendine bir yer edindi.

Yıllar içinde pek çok ödüle değer görülen Kumar'ın vatanseverlik coşkusuyla tanınan filmleri Hint halkı arasında büyük yankı uyandırdı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi onu “Hint sinemasının ikonu” olarak nitelendirdi.