Brad Pitt’in film çekeceği adanın halkı ihya olacak

Yunanistan, Hollywood’un yeni gözdesi haline geldi. Brad Pitt’in başrolünde yer aldığı büyük bütçeli “The Riders” adlı filmin çekimleri Atina ve Hydra’da başlamak üzere... Çekimler öncesinde onlarca ekip ve teknik personel adaya ulaştı.

Film için gerekli ekipmanlar ve büyük set parçaları, Pire Limanı’ndan feribotlarla Hydra’ya taşınıyor. Yaklaşık 200 kişilik film ekibinin çekim süresince adada kalması bekleniyor.

Büyük film prodüksiyonları, çekim yapılan bölgeye kısa sürede ciddi miktarda nakit girişi sağlar. Hydra gibi küçük bir adada film ekibinin konaklama, yemek ve lojistik harcamaları yüz binlerce Euro'yu bulabiliyor.

Ortalama bir hesaplamaya göre:

- 200 kişilik ekip için konaklama gideri: 400 bin Euro

- Yeme-içme harcamaları: 150 bin Euro

- Tekne, araç ve ekipman kiralama: 100 bin Euro

- Mekân ve ev kiraları: 50 bin-200 bin Euro

Bu kalemlerle birlikte, sadece iki haftalık bir çekimin ada ekonomisine doğrudan katkısı 500 bin Euro ile 1,5 milyon Euro arasında değişebiliyor.

Yerel işletmelerin bazıları depo ve çekim alanı olarak kullanılmak üzere kiralanırken, bölge halkı da filmde figüran olarak yer alacak.

Çekimlerin yaklaşık iki hafta sürmesi planlanıyor. Filmde Hydra’nın limanı, taş sokakları ve panoramik manzaraları gibi ikonik noktaların yer alması bekleniyor.

Ancak özellikle Brad Pitt’in yer alacağı sahnelerin çekileceği noktalar güvenlik nedeniyle gizli tutuluyor.

Yunanistan film sektöründen 1 milyar Euro kazandı

Yunan Film ve Görsel-İşitsel Merkezi’nin verilerine göre, son yıllarda gerçekleştirilen uluslararası yapımlar ülke ekonomisine yaklaşık 1 milyar Euro katkı sağladı.

Yunanistan’a olan ilgi yalnızca Hollywood ile sınırlı değil. Avrupa, Hindistan ve Çin’den film yapım şirketleri de ülkede çekim yapmak için görüşmelere başladı.