Bratz bebekleri koleksiyon parçası oluyor

Ünlü Bratz bebeklerinin firması MGA Entertainment, sanatçı Kylie Jenner ile özel bir iş birliği başlattığını duyurdu. Jenner'ın kişisel stilinden esinlenerek tasarlanan Mini Bratz x Kylie Collectibles adlı özel bir koleksiyon oluşturulmak için çalışmalar başlatıldı.

"Markamız, ünlü bir isimle ilk kez bir işbirliği yapıyor ve bu çalışma Bratz’in dönüm noktası niteliğinde. Kylie Jenner, Bratz'ın başlangıcından bu yana temsil ettiği asi ve özgün ruhu bünyesinde taşıyor. Bu iş birliği, sadece Kylie'nin milyonlarca hayranına ulaşmakla kalmayacak, aynı zamanda Bratz kültürüne ilgi duyan izleyicilere de ulaşacak" diyen ünlü oyuncak bebeklerinin Kreatif Direktörü Jasmin Larian, Kylie'yi Bratz ailesinde görmekten büyük gurur duyduklarını da sözlerine ekledi.

Koleksiyon, Bratz bebeklerinin altı adet farklı versiyonundan oluşuyor. Sanatçının kıyafet seçkileri ve tarzıyla tasarlan Bratz’ler, yanında özel aksesuarlarıyla satışa çıkacak. Kylie Jenner "Çocukluğumdan beri Bratz bebeklerine hayranım ve hep kendi özel Bratz bebek koleksiyonuma sahip olmak istedim. Geçtiğimiz yıl Bratz ekibiyle birlikte bu bebekleri tasarlama sürecini deneyimlemek benim için büyük bir zevkti" açıklamasında bulundu.