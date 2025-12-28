Brigitte Bardot kimdir? Brigitte Bardot öldü mü, neden öldü?

Fransız oyuncu Brigitte Bardot hayatını kaybetti. Bir dizi operasyon geçiren sanatçı bugün hayata gözlerini yumdu. Sanatçının vefatı büyük bir üzüntü yaratırken "Brigitte Bardot kimdir" sorusu peş peşe gelmeye başladı.

Brigitte Bardot kimdir?

28 Eylül 1934 doğumlu Brigitte Bardot, Fransız sinema oyuncusu, manken, şarkıcı ve hayvan hakları aktivistidir. 1950’li ve 1960’lı yıllarda sinemanın öne çıkan kadın figürlerinden biri olarak tanınmıştır. Kariyeri boyunca çok sayıda filmde rol almış, dönemin popüler kültüründe önemli bir yer edinmiştir.

Bardot, oyunculuk kariyerinden önce Paris Konservatuvarı’nda bale eğitimi aldı. Sinemaya 1952 yılında adım attı ve Et Dieu… créa la femme (Ve Allah Kadını Yarattı) filmiyle uluslararası tanınırlık kazandı. Bu yapım, kariyerinde dönüm noktası oldu.

1963 yılında Jean-Luc Godard’ın Le Mépris filminde rol alan Bardot, 1965 yapımı Viva Maria! filmiyle BAFTA’da en iyi kadın oyuncu dalında aday gösterildi. Aynı dönemde Simone de Beauvoir’ın 1959 tarihli “Lolita Sendromu” adlı denemesine konu oldu.

Brigitte Bardot, 1973 yılında oyunculuğu bıraktı. Kariyeri boyunca 40’tan fazla filmde yer aldı ve birçok şarkı kaydetti. Emekliliğinin ardından hayvan hakları çalışmalarına ağırlık verdi ve bu alandaki faaliyetleriyle gündemde kaldı.