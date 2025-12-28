Son dakika... Brigitte Bardot hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Sinema oyuncusu ve ikonik star Brigitte Bardot, tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

Bardot 91 yaşındaydı.

Brigitte Bardot kimdir?

Brigitte Bardot, 28 Eylül 1934’te Paris’te doğdu. 1950’li ve 1960’lı yıllarda Fransız sinemasının en parlak yıldızları arasında yer alan Bardot, özellikle "Ve Tanrı Kadını Yarattı" filmiyle uluslararası ün kazandı. Doğal oyunculuğu ve dönemin kalıplarını zorlayan kadın imajıyla yalnızca sinemada değil, moda ve popüler kültürde de güçlü bir etki yarattı.

1973 yılında, 39 yaşındayken oyunculuk kariyerini noktalayan Bardot, yaşamını hayvan hakları savunuculuğuna adadı ve bu alanda kurduğu vakıf aracılığıyla uzun yıllar çalışmalar yürüttü. Sinema sonrası dönemde yaptığı açıklamalar zaman zaman tartışmalara yol açsa da, Brigitte Bardot Fransız sinemasının dünya çapında tanınan simge isimlerinden biri olarak kabul ediliyordu.