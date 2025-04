Çağdaş sanat tutkunları 'CI BLOOM'da buluşuyor

Takip Et

Her yıl genç ve başarılı sanatçıları, uluslararası basını ve sanat profesyonellerini ağırlayan CI BLOOM'un 4. edisyonu, 25 galeri ile 4 sanat inisiyatifinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

16-20 Nisan 2025 tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda yapılacak etkinlikte, Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW Türkiye partner; Pernod Ricard Türkiye co-partner olarak yer alıyor. Organizasyon THY'nin işbirliği ve TGA (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı) desteğiyle gerçekleşecek.

CI BLOOM katılımcı galerileri

44A / SITKI KÖSEMEN, İstanbul; Anna Laudel, İstanbul, Bodrum, Düsseldorf; Art On İstanbul; Belm’Art Space, Ankara; Bozlu Art Project, İstanbul; C.A.M, İstanbul; Chi Art Gallery, İstanbul; DG Art Gallery, İstanbul; DIRIMART, İstanbul, Londra; Galeri 77, İstanbul; Gülden Bostancı Gallery, Antalya; Martch Art Project, İstanbul; MUSE Contemporary, İstanbul; One Arc Gallery, İstanbul; Öktem Aykut, İstanbul; Pi Artworks, İstanbul, Londra; Pilot Gallery, İstanbul; Piramid Sanat, İstanbul; Rıdvan Kuday Gallery, Diyarbakır; RS Sanat Alanı, İstanbul; SIMBART PROJECTS, İstanbul; Summart, İstanbul; The Key Art Gallery, Eskişehir; Vision Art Platform, İstanbul; ZILBERMAN, İstanbul, Berlin, Miami.

CI BLOOM, bu yıl fuarda ilk kez yer alacak The Key Art Gallery, Chi Art Gallery ve RS Sanat Alanı’na ev sahipliği yapacak.

Sanat inisiyatifleri

CI BLOOM’un 4. edisyonunda, çağdaş sanat üretimini ve çeşitliliğini desteklemek amacıyla kurulan; NOKS ART SPACE, KOLİ Art Space, Loading Art Space, bağımsız küratör, sanat danışmanı ve sanat yazarı DEHA ÇUN yer alacak. Etkinlikte ön gösterimler 16 Nisan'da, genel ziyaret ise 17-20 Nisan'da yapılacak.