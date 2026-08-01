Can Kolukısa hayatını kaybetti

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Türk sinemasının usta oyuncularından Can Kolukısa, 92 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, oyuncunun ailesi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kolukısa'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Babamızı kaybettik. Devri daim olsun. Cenaze bilgileri daha sonra duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi.

Can Kolukısa kimdir?

14 Mayıs 1934 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Can Kolukısa, İstanbul Işık Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi'nde öğrenim gördü. Daha sonra Fransa'ya giderek Sorbonne Üniversitesi Tiyatro Enstitüsü'nde tiyatro eğitimi aldı.

Sanat yaşamına 1953 yılında İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosu'nda başlayan Kolukısa, ilerleyen yıllarda Cep Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Sahne Z ve Halk Oyuncuları gibi önemli topluluklarda görev yaptı. 1991-1992 yıllarında Gaziantep Şehir Tiyatrosu'nun sanat yönetmenliğini üstlendi.

Sinema ve televizyon kariyerinde ise özellikle karakter rolleriyle dikkat çeken usta oyuncu, "Kapıcılar Kralı", "Postacı", "Züğürt Ağa", "Arabesk", "Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni", "Yabancı Damat", "Hanımın Çiftliği", "Muhteşem Yüzyıl", "Vatanım Sensin", "Gibi" ve "Balkan Ninnisi" gibi çok sayıda yapımda rol aldı.

Can Kolukısa, 1985 yılında "Züğürt Ağa" filmindeki performansıyla Basın Eleştirmenleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. 1996 yılında "Düş, Gerçek, Bir de Sinema" filmiyle Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. Usta sanatçıya ayrıca 2019 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Yıldırım Önal Anı Ödülü verildi.