Çanakkale savaşlarına odaklanan ikinci Atatürk filmi 30 ülkede vizyona giriyor

Necmi Çelik

1915’ten başlayarak Çanakkale Savaşı’na ve 1919 yılına kadar süren sürece odaklanan Atatürk 1881-1919 2. filmi 5 Ocak tarihi itibariyle sinemalarda gösterime girdi.

Türkiye’nin hemen ardından film ocak ayında 30’a yakın ülkede de vizyona girecek. Filmin yapımcıları Atatürk 1. filminin de aynı zamanda vizyonda kalacağını ve sinemaseverlerin her iki filmi de izleyebilme fırsatı bulabileceklerini söyledi. Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in yaptığı ve başrolünde Aras Bulut İynemli'nin rol aldığı filmin oyuncu kadrosunda Zübeyde Hanım karakterini Songül Öden, Enver Paşa'yı Sarp Akkaya ve Madame Corinne'yi Esra Bilgiç canlandırıyor.

Paribu Cineverse Kanyon Sinemaları'nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan filmin yapımcılarından Hakan Karamahmutoğlu, hazırlık sürecinin bir buçuk yıl, çekimlerinin ise yaklaşık 4 ay sürdüğünü belirterek, "Gece gündüz düşündüğümüz, çalıştığımız bir sürecin sonunda muhteşem ikifilmle sizin karşınıza çıktık. İlk filmimiz ile başladığımız bu heyecan dolu süreç, 2. filmimiz ile devam ediyor. Kitaplara, filmlere sığmayan Milli Mücadelemizi anlatmak kolay değildi. Ancak başardık, en çok da bunun karşılığını seyircimizin ilgisiyle aldığımız için mutlu ve gururluyuz” dedi.

Bütün dünyada vizyona giriyor

Yapımcı Saner Ayar da ilk Atatürk filmi için Avrupa'da gala yapmak üzere birçok salon kiraladıklarını aktararak, karşı lobi faaliyetleri ve terör örgütlerinin baskısıyla gala gösterimlerinin yapılamadığını ve ödenen paraların da kendilerine iade edildiğini belirterek, ““Ama biz durmadık. İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Avusturya, Danimarka, İsviçre, İsveç, Hollanda, Avustralya, Azerbaycan’ın yanı sıra Kosova’da ve Orta Doğu bölgesinin de içinde olduğu 5 kıtada 30’dan fazla ülkede filmimiz gösterildi. İzleyicimiz de durmadı; ‘ATATÜRK 1881-1919’ 1. Film vizyona girdiği ülkelerde de ‘rekor’ izleyici sayısına ulaştı.” Karşılarına birçok sorun çıkmasına ve linç edilmelerine rağmen bu dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığının kendilerine olağanüstü destek verdiğine dikkati çeken Ayar, "Vazgeçmedik, Avrupa'da muazzam bir tanıtım kampanyası yaptık. Bütün Avrupa'da pandemiden sonra en büyük sinema açılışı oldu. Yani tüm vatandaşlarımız Avrupa'da Ata'sına sahip çıktı. Avustralya, Azerbaycan ve Orta Doğu'da vizyona girdik. Bütün bu ülkelerde hiçbir sansüre uğramadan Atatürk'ü sinemalarda gösterdik ve şu anda da birçok ülkede Atatürk filmi gösterilmeye devam ediyor” diye konuştu.

Ayar, 2. filmin de bütün dünyada vizyona gireceğini vurgulayarak, "Türkiye'de ekonomik koşulların bu kadar zor olduğu, sinema biletlerinin ailelerin bütçelerini zorladığı bir dönemde ilk 70 dakikası Fox TV'de gösterildiği halde bir milyon 700 bin gişe rakamına ulaşarak Türk halkı yanımızda olduğunu gösterdi” dedi.

“Atamıza layık olmak için çok büyük emek verdik”

Filmde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Aras Bulut İynemli ise oyunculuk kariyerinde 14 yılı geride bırakmasına rağmen Atatürk rolünü üstlenmesinden dolayı oyunculuğa ilk başladığı günkü gibi heyecanlı olduğunu ifade etti.

Film bittiğinde herkesin konuşacağını ve yüzde yüz eleştirilerin geleceğini bilerek bu projeye başladıklarını belirten Aras Bulut İynemli, duygularını ve film çekim sürecini şu sözlerle anlattı; "Atatürk ‘ün büyüklüğünü hepimiz biliyoruz. Çok uzun ve çok büyük emekten, çabadan bahsediyorum. Atatürk'ün bu kadar büyüklüğünü, dehasını ve fikirlerini hepsini alıp bir filme, bir hikâyeye indirgemek zaten başlı başına meşakkatli bir iş. Hayranlığımız o kadar fazla ki nefesimiz kesiliyor. Bu süreç benim için biraz korkutucuydu. Bunu dile getirmek isterim. Çünkü korkmamak, altında ezilmemek mümkün değildi. Ama bu korkuya yenik düşmek de bize yakışmazdı. Bunu da Atamın bir sözünden alıntılayarak söyleyeceğim. ‘Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.’ Ben de bu ilkeler doğrultusunda ne yaptıysam ve ne yapmadıysam aslında bu çaba için layık olmak umuduyla yaptım. Elimden geleni yaptığımı bizzat dile getirmek isterim. Beğenilecek veya beğenilmeyecek, tabii ki eleştirilere sonsuz şekilde açığım.”

Filmin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin de yaptığı konuşmada, filmin hazırlık sürecinde Gelibolu ve Çanakkale savaşlarını konu alan gerek Türk sinemasındaki örnekleri gerekse Hollywood yapımı filmleri incelediğini belirterek “Bu konularda yapılmış işlerin neredeyse tamamına baktım. Bu yapımları analiz ederek bir yol haritası belirledim. Bana kızarlar mı veya film bittiğinde kendimi kötü hisseder miyim gibi tüm kaygılardan uzak durarak bu filmi çekmeye çalıştım” dedi.