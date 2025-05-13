Cannes Film Festivali'nde yeni kırmızı halı kuralı: Çıplaklık yok!

Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenecek olan 78. Cannes Film Festivali, bu yıl alışılmışın dışında bir kuralla gündeme geldi. Yarın akşam başlayacak festivalin kırmızı halısında, aşırı dekolte ve çıplaklığa varan kıyafetlerin yasaklandığı açıklandı.

Festival organizatörleri tarafından alınan karara göre, çıplaklık içeren veya aşırı açık kıyafetlerle kırmızı halıya çıkılamayacak. Sosyal medyada kararın gerekçesi olarak kamuoyunun festivale katılan filmlerden çok, ünlü konukların giydiği iddialı kıyafetlere odaklanması olduğu iddia edilenler arasında.