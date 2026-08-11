Christopher Nolan kendi rekorunu kırdı: The Odyssey gişede tarih yazdı

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Christopher Nolan imzalı “The Odyssey”, gişedeki yolculuğunu yeni rekorlarla sürdürüyor. Film, hafta sonu elde ettiği sonuçlarla iki önemli kilometre taşını geride bıraktı.

“The Odyssey”, dünya genelinde ulaştığı 1,1 milyar dolarlık gişe geliriyle Christopher Nolan’ın kariyerindeki en yüksek hasılatlı film oldu.

Nolan'ın gişe rekorunu kırdı

Matt Damon, Tom Holland ve Anne Hathaway’in başrollerini paylaştığı yapım, 2012’de vizyona giren ve 1,08 milyar dolar hasılat elde eden “The Dark Knight Rises”ı geride bıraktı.

Film aynı zamanda IMAX salonlarında 289 milyon dolarlık gişe gelirine ulaşarak IMAX tarihinin en yüksek hasılat yapan filmi unvanını aldı.

“The Odyssey”, 2024 yapımı “Deadpool and Wolverine”in 1,3 milyar dolarlık gişe gelirinin ardından tüm zamanların en yüksek hasılatlı ikinci R-rated filmi olarak da kayıtlara geçti.

Yılın en çok izlenen ikinci filmi

Nolan’ın yeni filmi, 1,67 milyar dolarlık hasılata ulaşan “Spider-Man: Brand New Day”in ardından yılın en yüksek gişe gelirine ulaşan ikinci filmi konumunda bulunuyor.

“The Odyssey”nin sinemalardaki gösterimi ise devam ediyor. Film bugüne kadar Kuzey Amerika'da 461 milyon dolar, uluslararası pazarlarda ise 643 milyon dolar gelir elde etti. Böylece dünya genelindeki toplam gişe hasılatı 1,1 milyar dolara ulaştı.

Dördüncü hafta sonunda 110 milyon dolar

Film, vizyondaki dördüncü hafta sonunda dünya çapında 110 milyon dolarlık gişe geliri elde etti. Bunun 79 milyon doları uluslararası pazarlardan gelirken, Kuzey Amerika'daki hasılat 31,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

“The Odyssey”nin gişe performansının önümüzdeki günlerde daha da yükselmesi bekleniyor. Film, dünyanın en büyük ikinci sinema pazarı olan Çin'de 14 Ağustos'ta vizyona girecek.